Die „Vorletzten“ zeigten sich von der besten Seite

Das Duo „Die Vorletzten“ bot in der Binsenburghalle in Binzwangen ein Kabarett vom Allerfeinsten. Beim Blick der Akteure auf die verschiedenen menschlichen Charaktere und die Einstellung zur Kirche konnte viel gelacht werden. Der Stuttgarter Stadtdekan Sören Schwesig und Peter Schaal-Ahlers, Pfarrer am Ulmer Münster, bereiteten der voll besetzten Halle in Binzwangen einen kurzweiligen, witzigen und mit viel Humor gewürzten Abend.

Die beiden haben abwechselnd grundverschiedene menschliche Typen aufgegriffen - vom typischen Schwaben mit ordentlicher Kehrwoche im Gartenbauverein bis hin zur Ökoverfechterin, die Wellness im Kloster macht oder dem Kirchengemeinderat, der in seinem Amt seine Machtgelüste ausleben will.

Als es dann um die Schwächen von Männern ging, waren besonders die Lachmuskeln der Frauen gefragt, zeigte doch das starke Geschlecht bei der ungeliebten erzwungenen Übernahme von Verantwortung bei Elternabenden ihrer Kinder im Kindergarten und Schule, dass sie zumindest mental überfordert waren. „Nimm den Wagen und fahr am besten allein in den Baumarkt, wenn es dir einmal nicht gut geht“, lautete am ende der Rat an die Herren der Schöpfung, wobei die Betonung auf dem Wort „allein“ lag, nämlich ohne die nervende Ehefrau. Angeregt wurden auch neue Formen des Gottesdienstes – wie zum Beispiel FKK-Gottesdienst oder der Demenzgottesdienst. Sie sollen neue, gesellschaftliche Gruppen und allgemein mehr Menschen in die Kirche bringen.

Das Programm wurde durch ein paar Lieder mit Klavierbegleitung und poetischen Texten abgerundet. Das zum Schluss gemeinsam von Kabarettisten und Publikum gesungene Lied „Die Gedanken sind frei“ war das gelungene und passende i-Tüpfelchen des Abends. Lang anhaltender Beifall brachte die Zustimmung der Zuhörer zu einem Programm zum Ausdruck, das neben bester Unterhaltung auch zum Nachdenken animierte.