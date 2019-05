Die Pfarrstelle ist vorerst vakant

Seinen Abschied hat Pfarrer Dr. Peter Häring in Ertingen gegeben. Der Geistliche wechselt nach Mochental.

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge hat sich Pfarrer Dr. Peter Häring am Sonntag von seinen Gläubigen in der Seelsorgeeinheit Ertingen verabschiedet. Das weinende Auge für den Abschied von einem Amt, das er mit großer Begeisterung ausgefüllt und in dem er versucht habe mit ansprechenden Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen den Glauben der Menschen in der Seelsorgeeinheit zu stärken. Manches so Pfarrer Häring sei gelungen, anderes bruchstückhaft geblieben. Manche persönliche Beziehung hat sich in den elfeinhalb Jahren auch entwickelt und allen, mit denen er in dieser Zeit zusammen gearbeitet hat wolle er nun „Vergelt’s Gott“ sagen. Das lachende Auge stehe für die Freude auf die neue Aufgabe in der Seelsorgeeinheit „Westliches Schussental“ mit Pfarrsitz in Mochenwangen.

Er hoffe und bete auch dafür, so Dr. Häring weiter, dass bald ein guter Nachfolger die Leitung der Seelsorgeeinheit Ertingen übernehmen werde. Bis dahin wird Pfarrer Klaus Sanke aus Langenenslingen die Administration übernehmen. Gemeindereferentin Andrea Hoffmann und Pfarrer Francis Nwosu als Pfarrvikar werden mit Unterstützung von Priestern aus der Nachbarschaft im Wesentlichen die Arbeit des Pastoralteams schultern. Pfarrer Häring ruft die Gläubigen der Seelsorgeeinheit aber auch dazu auf sich in der Zeit der Vakanz zu engagieren und in der Pfarrgemeinde mitzuwirken. Hierfür sage er jetzt schon „Vergelt’s Gott“. Er wünsche allen Gottes reichen Segen für die Zukunft, dass er sie im Glauben und in der Hoffnung stärke, all ihre Wege segne und ihnen Gesundheit und Wohlergehen verleihe.

Die Eucharistiefeier in der voll besetzten Pfarrkirche Sankt Georg wurde umrahmt vom Kirchenchor Ertingen unter anderem mit der Missa brevis i.h. Sti Joannis a Deo von Josef Haydn, mit der Sopransolistin Sara Kreutzer aus Unlingen, die dem Gottesdienst mit ihrer glasklaren Stimme eine ganz besondere Würde verlieh. Dekan Sigmund Schänzle würdigte in seiner Predigt den scheidenden Seelsorger für sein Wirken in der Gemeinde und gab ihm seine besten Wünsche für die neue Aufgabe mit auf den Weg. Für seine Verdienste unter anderem auch auf musikalischer Ebene bekam Pfarrer Häring von Dekan Schänzle die Cäcilienplakette verliehen.

Nach dem Gottesdienst in der Kirche gab es bei schönstem Sonnenschein auf dem Festplatz beim Abt-Bischof-Spies-Haus zahlreiche Abschiedsgrüße von Kirchengemeinden, kirchlichen Vereinen, den Gemeinden und Vereinen von Ertingen und Dürmentingen sowie den Schulen in der Seelsorgeeinheit. Die Musikvereine der beiden Gemeinden umrahmten die Veranstaltung.