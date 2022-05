Die Mitglieder der SV OG Mengen starten durch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der diesjährigen Bundesqualifikation zum WUSV Universalwettbewerb 2022 in Dülmen erreichte unsere 1. Vorständin Alexandra Horn aus Wald-Walbertsweiler mit ihrem Ole vom Luberg in der Formwertbeurteilung (Schönheit und Gesundheit) bei den Rüden den 1. Platz mit „vorzüglich“. Hierbei wird das Gebäude, die Gangart und die Gesundheit des Hundes bewertet.

Unsere Jugendliche Jasmin Hepp aus Ertingen nahm mit Sari von der Sigisliebe (Eigentümerin Alexandra Horn) ebenfalls teil und erreichte in der Formwertbeurteilung den 2. Platz. In der Gesamtwertung der Hündinnen, diese setzt sich aus der Formwertbeurteilung und der IGP-Prüfung zusammen, konnte sich Jasmin den 1. Platz sichern und löste damit das Ticket für die WUSV-Weltmeisterschaft UNIVERSAL. Diese findet vom 24. bis 26. Juni in Schwanenstadt Österreich statt. Hierfür drücken wir Jasmin ganz fest die Daumen.

Bei uns in der Ortsgruppe Mengen findet am 14. und 15. Mai die Landes Jugend- und Juniorenmeisterschaft in IGP und Agility statt. Sie dient den Jugendlichen als Qualifikationsprüfung für die Deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaft, welche am Pfingstwochenende in Kalchreuth stattfindet.

Von unserer Ortsgruppe starten gleich vier Jugendliche. Drei in IGP und zwei in Agility, wobei unter den Jugendlichen eine Doppelstarterin ist, die in beiden Sparten startet. Wir wünschen unseren Jugendlichen am Wochenende viel Spaß und Erfolg bei der Prüfung.

Wir möchten Sie auch einladen, sich das ganze anzuschauen, für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Am Samstag findet der Agility-Wettbewerb statt und am Sonntag die IGP-Prüfung, bei der sich die Jugendlichen in der Fährtenarbeit, der Unterordnung und dem Schutzdienst beweisen werden.