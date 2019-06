Die Möbel sind gepackt, der Hausschlüssel übergeben

Nun ist es auch ersichtlich: Die Räumlichkeiten, die Pfarrer Dr. Peter Häring im Pfarrhaus Ertingen bewohnte, sind leer geräumt. Am Mittwochmorgen standen die Möbelpacker vor der Tür und kümmerten sich um das Mobiliar, das nun im Pfarrhaus in Mochenwangen seinen neuen Platz findet. Nach elfeinhalb Jahren suchte Pfarrer Peter Häring eine neue Aufgabe und wird künftig die Seelsorgeeinheit „Westliches Schussental“ übernehmen.

Nach Urlaub und Exerzitien ist Pfarrer Peter Häring voll motiviert und „ich freu’ mich auf meine neue Wirkungsstätte“. Dazu zählen neben Mochenwangen auch die Gemeinden Berg, Blitzenreute, Fronhofen und Wolpertswende. Ihm fällt der Weggang etwas leichter, da in Ertingen nur eine kurze Vakanz der Pfarrstelle bis zur Neubesetzung zu verzeichnen war. Für ihn selber steht am 7. Juli die Investitur in Mochenwangen an und danach „kann ich voll los legen“, so Pfarrer Häring. Er wünscht sich aber auch, dass die Christen in seiner ehemaligen Pfarrgemeinde Ertingen beim Glauben bleiben und seinen Nachfolger mit offenen Armen empfangen und gut mit ihm zusammen arbeiten. „Man kann es nie allen recht machen, aber mir hat es in Ertingen gefallen“, so Pfarrer Peter Häring, bevor er seine letzte „Amtshandlung“ vornahm, nämlich den Schlüssel des Pfarrhauses an Anita Eisele zu übergeben, die das Pfarrsekretariat leitet.

„Wir sind immer gut ausgekommen und es war immer ein gutes Miteinander“, attestierte die Pfarrsekretärin ihrem ehemaligen Dienstherrn Pfarrer Häring. Natürlich sei man auch gespannt auf seinen Nachfolger Pfarrer Michael Stork. „Aber bis dahin dauert es ja noch. Im Herbst soll es soweit sein“, freut sich Anita Eisele, bevor sie den Haustürschlüssel des Pfarrhauses wieder am richtigen Platz deponiert.