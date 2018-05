Der Zusatznutzen ist ausgeblieben

Die Postfiliale im Baumarkt Wölpert in Ertingen schließt am 31. Juli. „Wir haben es genau drei Jahre geführt“, sagt Niederlassungsleiter Christoph Walter. „Letztendlich das Vergütungssystem“ habe dem Baumarkt das Nebengeschäft, das keines war, verleidet: „Das habe ich mir anders vorgestellt.“ Die Post erklärt auf Anfrage: „Die lückenlose Versorgung mit Postdienstleistungen in Ertingen ist auch in Zukunft gewährleistet.“ Man sei im Gespräch mit Einzelhändlern, um am Ort eine neue Partnerfiliale einzurichten.

Die Post macht keinen Hehl daraus, dass der große Profit mit Partneragenturen nicht zu machen ist. Auf der Internetseite „Werden Sie unser Partner“ wirbt das Unternehmen mit dem Zusatznutzen, den der Postnehmer – neben der Umsatzprovision – aus dem Nebengeschäft ziehen kann: Umsatzsteigerung durch mehr Kundschaft, Steigerung von Gelegenheitseinkäufen aus dem Kernsortiment, Kundenbindung und einen Wettbewerbsvorteil durch zusätzlichen Service. Angesprochen sind also Einzelhändler, die das Postgeschäft nebenher machen. Dass mit einer Agentur alleine Geld zu verdienen ist, davon geht die Post offenbar selbst nicht aus.

Zumindest für Wölpert ging auch die Rechnung mit dem Zusatznutzen nicht auf. Der erhoffte Anstieg der Kundenfrequenz im Baumarkt sei ausgeblieben, berichtet Christoph Walter aus der dreijährigen Erfahrung: „Jeder kommt gezielt zur Post, gibt sein Paket ab und geht wieder.“ Bei einer monatlichen Vergütung zwischen 1200 und 1500 Euro seien die Personalkosten nicht annähernd gedeckt. Aus Kostengründen dafür Auszubildende einzusetzen, sei wenig sinnvoll – das gehöre schließlich nicht zum Lehrstoff. Außerdem kann in der Poststelle nur dafür geschultes Personal arbeiten.

Der Niederlassungsleiter fürchtet auch einen Imageschaden durch die Partnerfiliale. Der Postkunde habe kein Verständnis, dass die Schalterzeiten der Poststelle und die Öffnungszeiten des Baumarkts unterschiedlich, dass es zwei verschiedene Bereiche sind. „Ein Klassiker“ sei, wenn ein Postkunde nach Postschluss um 17 Uhr noch ein Paket abgeben will, wenn das System bereits heruntergefahren ist. „Die sehen noch zehn Leute im Laden rumspringen und können es dann nicht verstehen“, bedauert Walter. Ein ähnliches Problem sei, dass bisweilen Postkunden mit telefonischen Anfragen in einer Fachabteilung des Baumarkts landen. Das werde dann der Firma Wölpert angekreidet.

Wölpert hätte die Postagentur wohl trotzdem weiterbetreiben, „wenn es kostenneutral laufen würde und ich die entsprechenden Mitarbeiter dafür einsetzen könnte“, betont Walter. Die Nachfrage nach Postdienstleistungen sei zweifellos vorhanden. Leider bestehe bei der Post aber die „Tendenz, die Vergütung runterzufahren.“

Auf ein Missverhältnis weist auch Herbert Millmann vom Postagenturverband PAGD hin. Dem Wirtschaftsmagazin „Netzwerk Südbaden“ bestätigte er: „Leben kann man von der Post nicht.“ Das räume die Post selbst unumwunden ein: „Man sagte uns, man soll es als Werbungskosten sehen.“ Laut PAGD erlöst eine Postagentur mit nur einem Schalter ein jährliches Minus von 24 000 Euro, das mit dem Kerngeschäft wieder ausgeglichen werden muss.