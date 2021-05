Der Trend geht zur Urnenbestattung

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Ravensburg sinkt weiter und macht Hoffnung auf nächste Öffnungsschritte. Die würden aber frühestens ab Montag gelten, wie das Landratsamt nun mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen lag am Donnerstag laut Robert-Koch-Institut bei 76,4 und somit den dritten Tag in Folge unter der Hunderter-Marke.

Am Donnerstag sind wie schon am Vortag 50 neue Corona-Fälle gemeldet worden, die meisten davon in Ravensburg (12).