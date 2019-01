Der Pfarrer hat nie von der Kirche gelebt

Besuch hatte Pfarrer Anton Kleindienst am vergangenen Dienstag den ganzen Tag. Nachbarn, Freunde und auch Ortsvorsteher Wolfgang Gaber waren gekommen, um ihm zu seinem 88. Geburtstag zu gratulieren. Für den umtriebigen Gottesmann eine willkommene Abwechslung, denn er mag die Menschen und das Gespräch mit ihnen. Obwohl schon hoch betagt, sprüht er immer noch voller Energie, wenn schon er sich auch Gedanken mache, „wie es mit mir weiter ghot“.

Mit seinem Motto „Sei fröhlich, tue Gutes und die Spatzen pfeifen lassen“ lebte der etwas andere Gottesmann bis jetzt ganz gut. Anders vor allem, wenn man in seinen Lebenslauf schaut und hier vom Tag an seiner Priesterweihe bis heute. Nach seiner ersten Pfarrstelle, die er am 18. Dezember 1962 in Hohenstein-Eglingen antrat, und weiteren Pfarrstellen war ihm alsbald klar: „Des alloi kas it gwesa sei“. So begann er ein Studium mit den Fächern Mathematik und Physik für das Lehramt. Mit dieser Ausbildung verschlug es ihn dann an die Realschule nach Biberach. Somit wurde er von der Kirche unabhängig und als Beamter auf Lebenszeit kamen seine Bezüge aus dem Staatssäckel. „Ich habe nie von der Kirche gelebt“, ist der rüstige Pfarrer stolz. Trotzdem betreute er als Pfarrverweser nach wie vor die Gemeinden Ringschnait und Laupertshausen. Doch auch hier fand er auf Dauer keine Bleibe und wollte sich verändern: „Ich muss hier weg, ich wollte nicht bleiben, bis ich als Pfarrer vom Altar falle, das wollte ich keiner Gemeinde antun.“ Über Beziehungen und Freundschaften landete er dann schließlich in Binzwangen, wo er sich ein Haus kaufte und dieses nach seinen Wünschen umbaute. Bis heute, und das nach über 61 Jahren als Priester, betreut er nach wie vor als Seelsorger seine Schäfchen in Binzwangen.

Doch Priester sein allein hätte und hat ihm nie gereicht. Er pflegte seine Hobbys wie kein anderer. Ob Jagen, Lkw-Fahren, Fliegen oder auch Reiten, es musste bei ihm immer „etwas gehen“, und wenn man sich in seiner Wohnung umschaut, gibt es einige Gegenstände, die ihn an frühere, aktive Zeiten daran erinnern. So auch eine stattliche Holzskulptur mit Pferden. Ein Geschenk seines Bruders, das ihn immer daran erinnert, wie es ihm auch mal beim Reiten ergangen ist. Lange Jahre frönte er diesem Hobby im Gestüt in Marbach, wo ganz in der Nähe seine Pfarrei lag. Des Springreitens noch nicht allzu mächtig, warf ihn das Pferd ab, was mit einem vierfachen Rippenbruch endete. „I han Schmerza ghet wia en Gaul“, so Anton Kleindienst. Am gleichen Tag aber tauchte dann die Mesnerin auf: „Sie müssen heute noch eine ,Leich' machen.“ Da hieß es für ihn „Zähne zusammenbeißen und durch“.

Doch inzwischen ist der Gottesmann ruhiger geworden bei seinen Aktivitäten. Um aber für den Fall gerüstet zu sein, dass er sich nicht mehr allein versorgen kann, hat er sich schon mal um ein Seniorenstift umgeschaut. Der erste Versuch scheiterte aber, „denn hinter den Klostermauern war es mir zu ruhig, das war nichts für mich“. Wenn man ihn kennt, glaubt man ihm das und hofft, dass er noch ein Plätzchen findet „wo i au mit ebber schwätza ka“.