Der Landrat lädt die Narren ein

Großer Bahnhof bei der großen Feier zu 50 Jahre VFON in Ertingen: Neben dem Rückblick auf die vergangenen 50 Jahre (SZ berichtete) erwartete die Besucher auch ein buntes Programm. Und eine Ankündigung des Biberacher Landrats Dr. Heiko Schmid, der VFON-Vertreter am nächsten „russigen Freitag“ nach Bad Buchau zu einem Empfang einlud.

Viel Prominenz fand sich in der Halle in Ertingen am Samstagabend ein. Neben dem Biberacher Landrat war auch Regierungspräsident Klaus Tappeser in Ertingen zu Gast sowie der ehemalige Sigmaringer Landrat Dirk Gaerte. Auch eine ganze Anzahl von Bürgermeistern der Raumschaft, allen voran der Ertinger Hausherr Jürgen Köhler, feierten mit der Narrenschar das Jubiläum mit.

Jubiläums-Tanten gratulieren

Neben den Festreden, die einen solchen Anlass prägen, kam aber auch das unterhaltsame Element nicht zu kurz: Mitglieder verschiedener Zünfte hatten ein kurzweiliges Programm zusammengestellt und zauberten eine närrische Atmosphäre in die Halle. Heidi Allmendinger und Lore Herter gratulierten als „Jubiläums-Tanten“ dem Verband und würdigten die Arbeit aller VFON’ler. Als „Mona Lisa“ war Monika Stark zu Gast und fiel bei ihrer Rede beileibe nicht aus dem Rahmen. In ihrem Beitrag warb sie auch für mehr Frauen im Präsidium. Tänzerisch fit präsentierten sich die Ballett-Mädchen aus Dürmentingen sowie das Männer-Ballett aus Mengen, das als Hennen-Schar die Bühne eroberte.

In Versen sprach Landrat Schmid sein Grußwort „in der der gröschten Halle weit und breit“. Groß war das Lob des Landrats für die Arbeit des Verbands. „I moin des ernschd, ett primitiv – it seid der Wahn, superlativ!“, ehe er auf die Gründung des Verbands einging. Hernach hatte er noch eine Ankündigung parat, die den Narren gefallen haben dürfte: Weil es den ruddig Freitag im Landratsamt nicht mehr gibt (Bei meiner Beamtenschar, d’Begeischterung war doch recht rar“), habe er sich Gedanken für ein neues Format gemacht. Und: „Am 5. Febr gibd’s a Feschd, in Buchau, au ä Narraneschd. Im Kursaal wär’n mir’s lasse krache, Essa, Trinka und viel Lacha“. Und neben dem Präsiidum sind von jeder Zunft sind drei, vier Vertreter eingeladen. Und das nicht nur einmalig, sondern „äll Johr“.

Ein Badener am Rednerpult

Rainer Hespeler von der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee ging in seiner launigen Rede auf die Unterschiede zwischen Badenern und Württemberger ein. Zwei Präsidenten hätten sie beim VFON schon verschlissen, am Dritten (Siegle) seien sie dran, was für schallendes Gelächter sorgte. Zum Schluss fragte er sich wie man einen Badener bitten könne ein Grußwort in Oberschwaben zu halten, das müsse wohl die Verwandtschaft ausmachen. Präsident Siegle konterte schlagfertig: „Des Herrgotts größte Gabe ist der Oberschwabe“, womit der Frieden wieder hergestellt war und das Publikum begeistert applaudierte