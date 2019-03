Den Nerv des Publikums getroffen

Mit ihrer temperamentvollen Art des Dirigierens war es für die Chorleiterinnen Claudia Brauner vom Männerchor Binzwangen und Edith Rudolph vom Landfrauenchor Biberach-Sigmaringen ein Leichtes, Teile der Zuhörer zum Mitsingen von Titeln und Refrains bekannter Evergreens zu animieren. Damit trafen vor allem die Gastgeber vielfach den Nerv des Publikums, sodass erst nach mehr als drei Stunden das Schlusswort gesprochen werden konnte.

Zusammen mit Vertretern von Kirche, Gemeinde und Chorverband konnte die Binzwanger Binsenberghalle die vielen Zuhörer kaum fassen, als der Gesangverein Frohsinn mit Huldigungen vor allem an Friedrich Silcher den konzertanten Teil des Abends eröffnete. Hier spürte man, wie der Männerchor beim „Ännchen von Tharau“ oder bei Heinrich Heines „Loreley“ die bekannten Melodien im Chorsatz feinfühlig nachzeichnete. Chorisch weite Bogen wurden auch beim bekannten „Heideröslein“ fortgeführt als am Text orientierter hörenswerter Interpretation.

Der Gruß an die unvergessene „Mathilda“ galt wohl als Überleitung zu bekannten Evergreens mit dem Hang zu Swing und Pop. „Sugar, Baby“ oder „Lollipop“, wie auch Milton Agers „Sing mit mir“ zeigten die sängerische Bandbreite des Chors, worauf bei „Mi 66 Jahren“ von Udo Jürgens erstmals ein Teil der Rhythmus-Combo zum Einsatz kam. Otto Reutter stellte bereits 1927 bei „Nehm’n Se nen Alten“ fest, dass es laut Statistik mehr Frauen als Männer gibt.

Im dritten Melodienblock war der Chor in der Gegenwart angekommen. Im Verbund mit der brillant agierenden Liliana Roth am Klavier verlieh die Combo mit Anna Brauner und Thomas Bollinger (Gitarren) und Christian Höninger am Schlagzeug der voluminös agierenden Sängerschar den rhythmischen Background. Udo Lindenbergs „Hinterm Horizont“, der unverwüstliche „Major Tom“ von Peter Schilling und Ben Kings „Stand by me“ als Einblick in die englischsprachige Chorszene wurden im Stil eines heiter-vergnüglichen Melodienabends mehr durch die volltönenden Themen als durch differenzierte Chorsätze bestimmt. Die Aufforderung an das Publikum, bekannte Titel oder Refrains nach Können, Laune und Vermögen mitzusingen, stieß auf offene Ohren.

Mit der beschwingt interpretierten „Tiritomba“ stellte Edith Rudolph als heiteren Auftakt die 35 Damen ihren Landfrauenchors vor. Nachdenklich gelang die Umsetzung der oberschlesischen Volksweise „Was ist das Glück“ im transparenten dreistimmigen Chorklang. „Warum bis du gekommen, wenn du schon wieder gehst?“ fragte der „Bajazzo“ bereits 1892, wesentlich aktueller sind die Überlegungen von Bernhard Bitterwolf aus Bad Waldsee zum Thema: „Frauen vom Land.“ Mit der Gitarre schlug auch die Chorleiterin im Sinne Bitterwolfs ein starkes Band zum Dasein „mitten im Leben.“ An den heiteren Gesichtern der Damen war ablesbar, dass Text und Melodie zu ihnen passen.

Danach erinnerte der Frauenchor am Caterina Valente aus dem Jahr 1957 mit ihrer Bitte „Spiel nach einmal für mich, Habanero“ als geglückte Verbindung von Melodie und Rhythmus, gefolgt von Freddy Quinns 1931 begonnenem „Heimweh“, aufgewertet durch das Solo der Chorleiterin. Die wohl nicht ganz ernst gemeinte Frage der Damen: „Was wär’n die Männer ohne uns?“ entwickelte sich zur charmanten Liebeserklärung als gut gemeinte Ratschläge. Dazu passte ein Likörchen für das Frauenchörchen als Zugabe.

Aus der chorischen Verbindung von Gesangverein Frohsinn und Landfrauenchor war herauszuhören, dass beim „Griechischen Wein“ von Udo Jürgens sängerisches Miteinander zweier Gruppierungen wohl gelingen kann. Viel Beifall vor allem im bekannten Bereich der Schlagerszene begleitete den mehr als dreistündigen Sängerabend.