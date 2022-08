Den Albverein Ertingen gibt es schon seit 125 Jahren

Der Albverein Ertingen feiert sein 125-jähriges Bestehen. Mit einem Fest am Sonntag, 11. September, in der Binsenberghalle in Binzwangen soll die Vereinsgeschichte gefeiert werden.

Bereits im Jahre 1896 fanden sich fünf Honoratioren der Gemeinde zusammen, um einen Wanderverein zu gründen und sich dem seit 1888 bestehenden Schwäbischen Albverein anzuschließen. Ein Jahr später, 1897, wurde die Vereinstätigkeit aufgenommen. Diese 125 Jahre werden nun mit einem kleinen Festakt in der Binsenberghalle in Binzwangen gefeiert. Beginnend mit dem Gottesdienst werden anschließend drei geführte Wanderungen angeboten, die zur Donau-Renaturierung, der Heuneburg und an der Donau entlang über den Landauhof hoch zum Wasserresevoir führen. Vor dem Festakt steht ein Mittagstisch bereit und ein kleines Programm mit Musikkapelle und Alphornbläsergruppe trägt zur Unterhaltung bei. Kaffee und eine Auswahl selbstgebackener Kuchen und Torten runden den Festtag ab.