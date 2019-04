Das Polster schrumpft gewaltig

Zum letzten Mal legte Kämmerin Elisabeth Haupter dem Gemeinderat Ertingen den Entwurf der Haushaltssatzung zur Beratung nach der bisherigen in den Verwaltungen üblichen Buchhaltung vor. Nächstes Jahr wird die doppelte Buchführung (Doppik) auch im Rathaus Ertingen Einzug halten. Die Kämmerin präsentierte wieder einen Rekordhaushalt mit einem Investitionsvolumen von über neuen Millionen Euro. Dass dabei nicht alle Maßnahmen in diesem Jahr aus personeller Sicht umsetzbar sind, darüber war sich Elisabeth Haupter im Klaren.

Mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 25,24 Millionen Euro, davon im Verwaltungshaushalt 15,85 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt mit 9,39 Millionen Euro, weist der Haushaltsplan für das Jahr 2019 ein Rekordergebnis für die Gemeinde Ertingen aus. Dabei wird nach Kämmerin Elisabeth Haupter der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 6,31 Millionen Euro und der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3,31 Millionen Euro festgesetzt. Bei den Einnahmen des Verwaltungshaushalts bilden die Steuern und Allgemeinen Zuweisungen mit 8,89 Millionen Euro die größte Einnahme (Gewerbesteuer 2019: zwei Millionen Euro), gefolgt von Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gebühren, Pachten, Mieten, Zuschüsse) mit 3,87 Millionen Euro.

Bei den Ausgaben bilden hier die Personalausgaben mit rund vier Millionen Euro, der Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 7,44 Millionen Euro und die Allgemeinen Umlagen mit 3,3 Millionen Euro die größten Ausgabeposten. Letztere werden vor allem durch mehr Steuereinnahmen beeinflußt. Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt dagegen nur knap 100 000 Euro. Setzt man denen Abschreibungen mit 1,01 Millionen Euro gegenüber, kann im Jahr 2019 der Werteverzehr des bis jetzt in der Gemeinde Ertingen bewerteten Anlagevermögens nicht erwirtschaftet werden. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung finanziert der Verwaltungshaushalt über die Zuführungsrate Investitionen mit nur 36 000 Euro.

Der Vermögenshaushalt lebt von der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 8,44 Millionen Euro. Ausgegeben werden die rund 9,4 Millionen Euro für den Grunderwerb mit 1,4 Millionen Euro und für Baumaßnahmen. Hiefür sind laut Kämmerin Elisabeth Haupter 7,56 Millionen Euro vorgesehen. Dabei kostet die Sanierung der Michel-Buck-Schule 3,5 Millionen Euro.

Bei den Einzelplänen werden beim Bau- und Wohnungswesen rund eine Million Euro ausgegeben. Der größte Anteil bildet hier der Neubau des Kreisels mit 830 000 Euro. Für Straßen, Brücken und Straßenbeleuchtung sind im Haushaltsplan 484 000 Euro eingestellt. Die Abwasserbeseitigung schluckt über eine Million Euro. Der Kanal beim Engel-Areal wird mit 340 000 Euro veranschlagt und fast genauso viel für die Kanalisierung und den Kanalneubau in Erisdof. Beim Einzelplan Dorfgemeinschaftshäuser ist der Neubau für Gemeinde, Kirche und Vereine in Binzwangen in den Haushalt mit 390 000 Euro für das Jahr 2019 aufgenommen. Dieses Vorhaben wurde in der Zwischenzeit konkretisiert und wird demnächst auf der Tagesordnung im Gemeinderat zur Diskussion gestellt.

Für das laufende Haushaltsjahr ist keine Neuaufnahme von Krediten vorgesehen, vielmehr ist eine Schuldentilgung in Höhe von 63 600 Euro eingeplant. Damit reduziert sich die Pro-Kopfverschuldung beim Kernhaushalt auf 130 Euro je Einwohner. Betrug der Schuldenstand am Ende des Jahres 2018 noch 766 388 Euro, wird er durch die genannte Tilgung bis voraussichtlich zum Jahresende auf 702 788 Euro reduzieren. Hinzu kommen noch die Eigenbetriebe Energieversorgung, Seniorenzentrum St. Georg und der Eigenbetrieb Wasserwerk, die zum 31. Dezember des Jahres einen Schuldenstand von insgesamt 3,17 Millionen Euro aufweisen. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 590 Euro pro Einwohner.

Eigenmittel gehen zurück

Drastisch abnehmen werden bis Ende des Jahres die allgemeinen Rücklagen der Gemeinde Ertingen. Ausgehend von einem Polster von 11,14 Millionen Euro zum 31. Dezember 2018, liegen nach der geplanten Entnahme von 8,44 Millionen Euro bis Jahresende 2019 noch 2,4 Millionen Euro auf der hohen Kante. Mit Blick auf die Mittelfristige Finanzplanung wird klar, dass die Eigenmittel im Jahr 2020 bis auf die Betriebsmittelrücklage von rund 300 000 Euro zurückgehen und im fünfjährigen Finanzplan auch nicht mehr ansteigen werden. So sind nach Elisabeth Haupter für die Jahre 2020/21 Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investititonen vorgesehen.

Man sehe, dass der Spielraum relativ gering sei und ob alle Maßnahmen überhaupt dieses Jahr durchgeführt werden können, sei fraglich, so der Bürgermeister. . "An erster Stelle steht die Schule, dann sehen wir am Ende des Jahres, was übrig bleibt", war die Meinung von Armin Höninger. Bürgermeister Köhler plädierte dafür, die Kanalsanierungen stetig im Auge zu behalten., „Ich weiß aber, dass die Sanierung der alten Schulturnhalle irgendwann aufs Tablett kommt“.