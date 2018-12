Das neue Christkind ist an der Reihe

Nachdem nun schon die dritte Kerze am Adventskranz angezündet wurde, ist es höchste Zeit, sich ganz auf Weihnachten, auf die Geburt Christi einzustellen. Das bedeutet auch für die Binzwanger Mesnerin Roswitha Müller Hochbetrieb in der Pfarrkirche St. Lambert. Da ist zum einen das Schmücken des Gotteshauses mit Bäumen und natürlich das Aufstellen einer der beiden Krippen, die die Pfarrgemeinde besitzt. „A alte ond a nuie“, so die Mesnerin. In diesem Jahr sei die neue Krippe an der Reihe, die zum Aufbau aber mehr helfende Hände braucht, da sie stattlicher und wesentlich größer ist als die alte Krippe.

Schon wenn man die Tür zur Sakristei öffnet, hört man im Kircheninnern, wie dort alles für das Weihnachtsfest auf Hochtouren läuft. Sieben Tannenbäume, so ist die alte Tradition in Sankt Lambert, müssen verteilt am Hochaltar und den Seitenaltären aufgestellt und mit Lichterkerzen versehen versehen. Dazu hat sich Mesnerin Roswitha mit ihrem Mann Reinhold und dem Vorsitzenden des Liederkranzes, Philipp Zuchotzki, Verstärkung geholt. Genau nach ihrer Anweisung haben alle Bäume Platz gefunden und dann heißt es nochmals in die Hände gespuckt. Aus ihrer Abstellkammer wuchten die beiden Männer die stattliche, aus einem Teil aus Kork und Holz gefertigte Krippe auf ein Metallgestell am Seitenaltar, umrahmt von drei Bäumen. Das Herrichten und Schmücken der Krippe liegt nun ganz in der Hand der Mesnerin.

Wie alt und woher die beiden Krippen in Binzwangen stammen, weiß niemand mehr so recht. Die ältere, schlichtere Krippe mit ihren schönen Holzfiguren wurde früher immer im Pfarrhaus aufgestellt, von wo aus sie dann in die Pfarrkirche verbracht wurde. „Sie ist weit über 100 Jahre alt und besticht vor allem durch seine handgeschnitzten, künstlerisch gestalteten Holzfiguren“, strahlt die Mesnerin. Warum man dann aber vor rund 70 Jahren eine zweite Krippe angeschafft hat, weiß auch sie nicht hundertprozentig zu sagen.

Drei Tage Vorbereitung

Das alles ist ihr aber momentan egal, denn drei Tage ist sie mit der weihnachtlichen Schmückung des Gotteshauses befasst, wobei der Krippenaufbau und die ganze Dekoration drum herum am meisten Zeit in Anspruch nimmt. „Ich mag es nicht so gern, dass man mir dabei zuschaut“, gibt sie gleich zu verstehen, denn nun ist sie in ihrem Element. Sie legt einfach viel Herzblut in den Krippenaufbau „und das macht mir große Freude“, so, wie es auch ihre Vorgängerin Mathilde Grom viele Jahre in der Binzwanger Kirche empfunden hat. Nachdem alles abgestaubt ist, wird der Stall mit Stroh ausgelegt, an die bergige Landschaft Moos aufgebracht und dann alle Figuren in die richtige Position gebracht. Ganz oben vom Turm sieht man einen Engel posaunen, während sich im Stall schon die Heilige Familie mit Hirten und Tieren versammelt. Natürlich soll alles im Glanz erstrahlen und so wird die Beleuchtung installiert und zuletzt das Jesuskindle von Roswitha Müller in die Wiege gelegt.

„So, jetzt kann‘s Weihnachten werden“, strahlt sie mit dem Blick auf die Krippe. Dabei freut sie sich vor allem auf den Heiligen Abend im Gotteshaus. Um 17 Uhr spielt zuerst die Musikkapelle und eine halbe Stunde später wird Weihnachten gefeiert. Dazu gehört in Binzwangen auch ein Krippenspiel. Für sie dann der Höhepunkt am Ende des Weihnachtsgottesdienst, wenn alle Lichter ausgehen und zusammen mit dem Kirchenchor das Lied angestimmt wird: „Stille Nacht, heilige Nacht“.