Das küssende Saxophon

Wenn man am Ende bedauert, dass ein Konzert vorbei ist und man eigentlich gar nicht nach Hause gehen will, ist das meistens ein Zeichen dafür, dass es ein gutes Konzert war. Das Heeresmusikkorps Ulm hatte den letzten Ton in der Ertinger Kulturhalle gerade zu Ende gespielt, da verlange das Publikum mit tosendem Applaus schon nach einer Zugabe - und danach nach einer zweiten. Anschließend durften die Musiker ihre Heimreise antreten, nachdem sie zwei Stunden lang Blasmusik der Spitzenklasse abgeliefert hatten.

Major Matthias Prock, Chef und Dirigent des Ulmer Heeresmusikkorps, ist hoch dekoriert und das nicht nur im militärischen Sinne. Als ehemaliger Regensburger Domspatz hat er drei Diplome in Musik und leitete als Musikoffizier beim Stabsmusikkorps der Bundeswehr in Berlin unter anderem Staatsprotokolle für Papst Benedikt XVI. und US-Präsident Barack Obama. Doch wer jetzt denkt, Prock sei ein steifer Militär, der hat weit gefehlt. Mit viel Humor führte er durch das Konzertprogramm und ließ keinen Zweifel daran aufkommen, mit welcher Leidenschaft er der Musik verschrieben ist.

Bedrohlich und gewaltig stieg das Blasorchester in das Konzert ein, mit tiefen Hörnern und Posaunen - genauso wie man das auch erwartet, wenn ein Marsch von Richard Strauss auf dem Programmzettel steht. „Festmarsch Opus 1“, das erste Werk des legendären Komponisten, das er bereits mit zwölf Jahren geschrieben hatte. Zwischendurch verschaffte ein verspielt klingendes Fagott dem Zuhörer kleine Verschnaufpausen, bevor die Blechbläser den Saal wieder mit Wucht einnahmen und in eine - tatsächlich - festliche Atmosphäre tauchten.

Goldammer glänzt als Udo

Bei der frühlingshaft heiteren Ouvertüre zur Operette „Banditenstreiche“ des Wiener Komponisten Franz von Suppé agiert Prock so präzise, dass die Musik aus seinem Taktstock und nicht aus den Instrumenten zu kommen scheint. Die Leichtigkeit, die er dabei an den Tag legt, beeindruckt. Überhaupt wedelt sich der Orchesterchef durch das Konzert, dass es nur so eine Freude ist. Und da überrascht es auch nicht, dass er bei Mario Bauzas und Grace Sampsons „At the Mambo Inn“ passend zum lateinamerikanischen Rhythmus einen kaum merklichen Huftschwung durchblitzen ließ.

Mit welcher Qualität das Heeresmusikkorps aufwartet zeigte sich vor allem an der aus Daugendorf stammenden Saxophon-Solistin Silvia Bleicher, die ihre ohnehin hervorragend aufeinander abgestimmten Orchesterkollegen locker in den Schatten stellte. Bei der „Pequena Czarda“ des spanischen Komponisten Pedro Iturralde gab sie eine Kadenz zum Besten, die ihresgleichen sucht. Mit ihrem Spiel erzeugte sie eine ungeheure Spannung in der Luft. Sie ließ ihr Instrument singen, kreischen, flöten - und als man eh schon vollkommen hingerissen war, entlockte sie ihm sogar noch einen Kuss-Laut. „Danke, Frau Bleicher, super war’s“, sagte Dirigent Prock im Anschluss, und dem ist nichts hinzuzufügen.

Spitzenklasse wäre aber nicht Spitzenklasse, wenn die Truppe nicht noch ein Ass im Ärmel gehabt hätte. Lokalmatador Günther Goldammer, seines Zeichens Dirigent des Ertinger Musikvereins sowie Hornist im Heeresmusikkorps enterte kurz vor Schluss die Bühne der Kulturhalle. Über ihn hatte der Verein das Heeresmusikkorps nach Ertingen eingeladen, das aber nur dann auftritt, wenn die Einnahmen einem wohltätigen Zweck zugutekommen. Jeweils die Hälfte des Erlöses fließt somit an die Bürgerstiftung Ertingen und an den Verein Fortschritt aus Dürmentingen.

In einen schwarzen Anzug gehüllt schmetterte Goldammer einen Udo-Jürgens-Klassiker nach dem anderen, begleitet von einem Blasorchester, das - man kann es nicht anders sagen - die Halle rockte. Mit kräftiger und sicherer Stimme sang er sich durch „Liebe ohne Leiden“, „Ich war noch niemals in New York“ und „Atlantis sind wir“. Lediglich bei „Ihr von morgen“ schlichen sich einige wenige schiefe Töne ein.

Als Sahnehäubchen oben drauf gab es in der Zugabe noch einen Evergreen der Militärmusik zu hören: Den Radetzky-Marsch von Johann Strauss, der allen Kindern, die in den 80er-Jahren geboren wurden, noch bestens aus der Fernsehwerbung eines Gemüsekonserven-Herstellers bekannt sein dürfte.