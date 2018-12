Die evangelische Kirchengemeinde mit Pfarrerin Cornelia Schmutz und ihrem Team hatte zum Senioren-Bibelnachmittag in das Seniorenheim St. Georg in Ertingen eingeladen. Nicht nur zahlreiche Heimbewohner, auch viele Seniorinnen und Senioren aus der Gemeinde folgten der Einladung, sehr zur Freude des Bibel-Teams.

Unter dem Motto „Segnen und salben: In Gottes Händen gehalten“, stellte sich die Frage: Was können wir alles mit unseren Händen (noch) tun? Doch bevor man sich in dieses Thema vertiefte, wurde nach einem gemeinsam gesungenen Lied und zu den Klängen eines Musik-Duos mit Klarinetten- und Saxophonklängen der Bibel-Nachmittag eröffnet. Schwerpunkt dabei war, eine Geschichte über den Segen des Großvaters, der dem Enkelsohn eine andere Sicht auf das Leben eröffnete: Es geht nicht darum, ständig dem Erfolg hinterher zu laufen, sondern das Dasein ist genug. „Wer einmal gesegnet ist, ist immer gesegnet.“

Neben der Bibelbetrachtung gehörte an diesem Tag auch das gemeinsame Singen, Gespräche miteinander und Kaffeetrinken zum festen Ritual. Alle Beteiligten wurden zudem von Pfarrerin Cornelia Schmutz mit einem persönlichen Zuspruch gesegnet. „Möge die Straße uns zusammen führen“, mit diesem irischen Segenswunsch wurden dann Seniorinnen und Senioren verabschiedet, in der Hoffnung, im nächsten Jahr wieder am Bibel-Nachmittag teilnehmen zu können. Entstanden ist die Idee eines solchen Nachmittags, der heuer nun schon zum dritten Mal statt fand, bei der Auftaktveranstaltung zur 500-Jahrfeier anlässlich der Reformation, die im Feuerwehrmuseum in Riedlingen stattfand.