Das Afrika-Fieber hat alle wieder gepackt

Mit der Gewissheit, wieder wertvolle Hilfe zur Selbsthilfe geleistet und dafür eine Dankbarkeit empfangen zu haben, die unbeschreiblich ist, kehrte das Einsatzteam der Kolpingfamilie Ertingen aus Tansania zurück. Alle zehn Teilnehmer haben Hand in Hand zusammengearbeitet und je nach Fähigkeiten hervorragende Arbeit beim Aufbau einer Schreinerwerkstatt geleistet. Unterstützt wird das Projekt mit einer Spende von 3000 Euro aus der SZ-Aktion „Helfen bringt Freude“.

„Es war ein großes, tolles Team, das alles gegeben hat und so konnten wir unsere Aufgaben mehr als erfüllen“, strahlt Richard Neubrand, der einmal mehr den Arbeitseinsatz leitete. Dass dies auch die Menschen so sahen, die von der Hilfe unmittelbar profitieren, zeigte sich bei den ersten Zeilen, die die Ertinger Gruppe nach ihrem Einsatz aus Tansania erhielten: „Wir lieben Euch alle – karibatena“, was soviel heißt wie „Immer willkommen“.

Dabei war der Start beziehungsweise die Anreise mit ein paar Stolpersteinen behaftet. Da war der Flug, der diesmal über Stuttgart - Istanbul - Sansibar nach Kilimandscharo führte und so über zwölf Stunden dauerte. Kaum gelandet, wurden die Schwaben kräftig vom Zoll gefilzt. So viele Koffer für zehn Personen schien doch recht seltsam. Als beim Öffnen eines Koffers gleich ein kleiner Schaltschrank und Plastikdübel herausfielen, war dies der Beamtin nicht mehr geheuer. Sie vermutete, dass es sich dabei um Patronen handeln könne. Die Ordensschwester, die die Truppe am Flughafen abholte, wurde eingeschaltet und nach einem heißen Disput mussten 20 Euro Gebühren nachbezahlt werden.

Doch man war ja noch lange nicht in der Missionsstation in Kifungilo angelangt. Eine siebenstündige Autofahrt schloss sich an, bis man am Ziel war. Aber es war ja inzwischen Silvester und da gehörte ein Jahres-Abschlussgottesdienst zusammen mit den Schwestern und mit über zwei Stunden Dauer zur Pflicht. Ein kurzes Anstoßen dann mit den Schwestern auf ein neues Jahr und dann waren alle froh, nach 30 Stunden sich einfach ins Bett fallen zu lassen.

Auf das Arbeitsteam warteten dann sechs stramme Arbeitstage. Zunächst mussten die Maschinen aus den Containern entladen und in die Schreinerwerkstatt transportiert werden. Hierzu fanden sich auch viele helfende Hände der Einheimischen. Ein Team kümmerte sich zeitgleich um die Elektroinstallation, aber um die Maschinen zum Laufen zu bringen, bedurfte es Strom. Da war es geradezu eine Herausforderung, alles auf Eurostecker und -dosen umzubauen und komplett neue Kabelverbindungen herzustellen. „Wir waren froh, dass wir im Gepäck auch ein Notstrom-Aggregat dabei hatten, das uns dabei aus der Patsche half“, so Richard Neubrand. Doch dann das erste Surren in der Werkstatt und schon hatte es die Runde in der Umgebung der Missionsstation gemacht, dass hier etwas Neues entsteht. Zuerst schreinerte man zwei Arbeitstische und Böcke in der neuen Werkstatt, sehr zur Freude der Zuschauer.

Die nächste Aufgabe bestand darin, den zukünftigen Werkstattleiter Alfred mit der ganzen Gerätschaft vertraut zu machen, um damit später selbst Lehrlinge auszubilden und produzieren zu können. Er selbst kommt aus einer Schreinerschule und wird sich um den Schreinernachwuchs kümmern. So sollen sechs Lehrlinge in der neuen Werkstatt ausgebildet werden. Die zu finden, ist in Afrika unkompliziert. In den Gottesdiensten der Umgebung werden Jugendliche aufgefordert, sich um eine Lehrstelle in Kifungilu zu bewerben. Nach der Lehre bekommen sie als Grundausrüstung einen Werkzeugkoffer, mit dem sie dann selbständig ihre Arbeit in den Dörfern suchen können. Für ein Jahr übernimmt zudem die Kolpingfamilie Ertingen den Lohn für den Werkstattleiter, der dann soweit sein muss, dass sich die Schreinerei selbst trägt. Vor allem mit Aufträgen von auswärts, etwa Schulmöbel.n „Wir sind daher dankbar über jede Spende, die wir erhalten oder erhalten haben, damit wir auch hier eine Anschubfinanzierung in Form des Lohnes für den Werkstattleiter geben können“, freut sich Richard Neubrand. Neben den Fremdaufträgen muss die Werkstatt auch Reparaturen und Anschaffungen für die Missionsstation übernehmen.

Werkstatt soll sich selbst tragen

Soweit ist das Projekt abgeschlossen. Die kleine Produktionsstätte wird mit einer festen Mannschaft in die Produktion einsteigen und soll sich selbst tragen. „Möbel sind gefragt, und wenn man bedenkt, dass sich Afrika in der Einwohnerzahl verdoppelt, gibt es genug zu tun“, so der Reiseleiter. In zwei Jahren werde man nach dem Rechten schauen. Vor allem die Begegnung mit Menschen, mit denen man schon ein Jahr zuvor gearbeitet, war für ihn ein unvergessliches Erlebnis. „Wenn man bedenkt, dass eine Arbeiterin am Tag auf der Gemüsefarm des Internats 1,50 Euro am Tag verdient und trotzdem immer ein Lächeln und ein Strahlen im Gesicht hat, kann man verstehen, dass uns das Afrika-Fieber gepackt hat.“ Einen kleinen Ausgleich bekam die Truppe dann bei einer Safari.