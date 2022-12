Das 50. Jubiläum wird „Brandheiß“

Seit 1971 spielen die Theaterfreunde in Binzwangen ununterbrochen Theater. Nur zwei Corona-Jahre stoppten die langjährige Tradition. „Umso mehr freuen wir uns dieses Jahr zum fünfzigsten Mal den Vorhang öffnen zu dürfen“ berichtet stolz der Theatervorstand Luca Hinderhofer, der selbst einen der letzten verbliebenen Feuerwehrmänner, in der äußerst unterhaltsamen Komödie von Jette Findeisen „Brandheiß – gelöscht wird später“ spielt.

Nicht nur Nachwuchssorgen plagen die letzten drei trotteligen Feuerwehrleute. Nachdem das Einsatzfahrzeug den Geist aufgab, droht die Übernahme der Feuerwehr aus der benachbarten Ortschaft. Freibier und Gratisbratwürste sowie viele weitere Rettungsversuche, um Neumitglieder zu werben, scheitern. Erst als die Tochter des Feuerwehrkommandanten zu Besuch kommt und mit einem Kameraden von der konkurrierenden Nachbarsfeuerwehr anbandelt, ist Rettung in Sicht. Die Zuschauer können sich auf zahlreiche Slapstick-, Tanz- und Akrobatikeinlagen freuen.

„Bereits seit zwei Monaten wird fleißig auf das diesjährige Bühnenjubiläum geprobt. Hierfür haben wir uns für ein ganz spezielles Stück mit viel Wortwitz und kleinen Tanzeinlagen entschieden“ sagt Eveline Reck, die schon seit über zehn Jahren geschickt die Binzwanger Laienschauspieler in Szene setzt. Auch auf die vielen Investitionen der letzten Jahre in neue Headset-Mikrofone, Led-Lichtorgel und neuer Musikanlage freut sie sich gemeinsam mit dem Technikteam rund um Thomas Vögele, der in den vergangenen Jahren das Laientheater mit Licht, Ton und Musik belebte.

Freuen kann sich das Publikum auch wieder auf verschiedene, auf das Theaterstück abgestimmte kulinarische Leckereien aus der Küche, die einen gelungenen Theaterabend perfekt abrunden.

Die Premiere findet am 30. Dezember, um 19.30 Uhr in der Binsenberghalle in Binzwangen statt. Weitere Termine sind am 5. Januar um 19.30 Uhr und am Dreikönigstag, 6. Januar, bereits um 18 Uhr.

Kostenlose Platzreservierungen können über die Links auf der Homepage www.theaterfreunde-Binzwangen.de vorgenommen werden. Bezahlt wird an der Abendkasse. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn.