Dank für selbstlosen Einsatz

Die Wertschätzung bürgerschaftlichen Engagements von Bürgerinnen und Bürgern zu unterstreichen, wird in der Gemeinde Ertingen seit dem Jahr 2003 gepflegt. 28 Männer und Frauen konnten jetzt wieder in der Cafeteria des Seniorenheims für ihre Dienste die entsprechende Ehrennadel nebst Urkunde und kleinem Präsent von Bürgermeister Jürgen Köhler in Empfang nehmen. Umrahmt wurde die Feier, bei der auch zahlreiche Gemeinderäte anwesend waren, von einem Ensemble des Musikvereins Ertingen unter der Leitung des Vorsitzenden Urban Diesch.

Ein Leben ohne bürgerschaftliches Engagement in der Gemeinde Ertingen ist für den Bürgermeister unvorstellbar. Daher sei es für ihn Freude, Menschen aus der Gemeinde zu würdigen, die weit mehr tun, als gemeinhin verlangt werde, die sich für andere einsetzen und die zum Wohle des Gemeinwesens tätig sind: „Ihre Sache ist das Unspektakuläre, das Wirken im Stillen.“ Jede Gemeinde brauche Menschen, die bereit seien, ehrenamtliche Aufgaben zu übernehmen – „sonst würde das soziale, kirchliche, kulturelle und sportliche wie auch wirtschaftliche Leben verarmen“.

Die Gemeinde mit Bürgermeister, Gemeinderat und Verwaltung, hätten die Verantwortung, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ein gedeihliches und erstrebenswertes Miteinander geschaffen wird. Dazu zählen auch die vielen Einrichtungen wie Schulen, Kultur- und Sporthalle, Schwimmbad, Dorfgemeinschaftshäuser und Vereinsräume, damit man sich hier wohlfühle. Doch wenn auch diese Grundlagen geschaffen seien, könne eine Gemeinde nur mit ihren Bürgerinnen und Bürgern leben, die alles mit Leben erfüllen. Hier komme der ehrenamtliche Einsatz von engagierten Bewohnern ins Spiel. „Ich bin froh, dass sich Bürger in unserer Gemeinde Jahrzehnte hinweg in den Vereinen und gemeindlichen wie auch kirchlichen Institutionen engagieren“, so der Bürgermeister, „und die Gemeinde Ertingen sagt Ihnen allen dafür heute Abend danke“. Gewürdigt wurde das Ehrenamt über zehn, 15 und 20 Jahre mit Ehrennadel, Urkunde und einer kleinen Anerkennung durch die Gemeinde.

Fünfmal wurde die Ehrennadel in Gold verliehen und zwar an: Ruth Eberhardt, TSV Ertingen Abteilung Volleyball, Jugendwartin und Jugendtrainerin. Rudolf Fensterle, TSV Ertingen, Tennisclub und Übungsleiter Skizunft. Robert Wahl, Schachclub Ertingen, erster Vorsitzender seit 2008 bis heute. Erwin Fensterle, Gesangverein Eintracht Ertingen, 1998 - 2000 stellvertretender Vorsitzender, seit 2000 Vorsitzender. Ulla Sturies, DLRG Ertingen, stellvertretende technische Leiterin, zuvor technische Leiterin.

Die silberne Ehrennadel gab es für 15 Jahre Tätigkeit im Ehrenamt für: Carolin Lutz, Musikverein Ertingen, Jungendausbilderin seit 2003 und Übungsleiterin seit 2009. Monika Gulde, DLRG Ertingen, Kassiererin seit 2003. Alexander Remensperger und Horst Schach, beide Übungsleiter beim TSV Ertingen Abteilung Skizunft. Hedwig Schirmer, Dream & Harmonie, Kassiererin, seit 2014 stellvertretende Vorsitzende. Waltraud Blauw, Bürgerstiftung Ertingen, Vorsitzende der Stiftung und Günther Blauw, Vorsitzender Beirat Bürgerstiftung Ertingen. Harald Traub, Bürgerstiftung Ertingen, Beirat für Finanzen. Prof. Dr. Michael Wackenhuth, Bürgerstiftung Ertingen, Beirat für Recht.

Die bronzene Ehrennadel für zehnjähriges ehrenamtliches Engagement bekamen: Alexander Hartmann, Ausbilder; Jessica Schmid, Jugendleiterin, beide DLRG Ertingen. Klaus Diesch, Vorstand; Rene Grüttner, Jugendleiter; Alexander Jovanovic, Jugendleiter; Andreas Buck, Abteilungsleiter Daiber-Hexen, alle Narrenzunft Gloggasäger Ertingen. Annegret Fensterle, TSV Ertingen, Abteilung Turnen und Skizunft, Übungsleiterin Turnen, Kassiererin Turnen, Übungsleiterin Skizunft: Daniel Kaleck, Patricia Mack, Matthias Manz, Rainer Mörschel, Matthias Spies, alle Übungsleiter TSV Ertingen Abteilung Skizunft. Luitgard Schmalz, TSV Ertingen, Abteilung Badminton, Kassiererin, Mitglied Abteilungsgründung.