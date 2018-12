Damit hätte Shakespeare wohl nicht gerechnet!

Er verliebt sich in sie. Sie sich in ihn. Und am Ende begehen beide vor Kummer Selbstmord. Soweit so bekannt ist William Shakespeares Drama um Romeo und Julia. Doch was wäre, wenn die beiden Verliebten nie den Freitod gewählt hätten und stattdessen zusammengeblieben wären?

Dieser Idee sind die Theaterfreunde Binzwangen bei der Premiere des Stücks „Es war die Lerche“ nachgegangen. In der Binsenberghalle präsentierten die Darsteller dem Publikum das Theaterstück aus der Feder des Autors Ephraim Kishon. Dabei geizte das Stück nicht mit Witz, derben Sprüchen, Gesangseinlagen und unerwarteten Wendungen.

Doch wer sich nun ein Happy End für die Liebesgeschichte um Romeo und Julia wünscht, den holt das Stück bald auf den steinigen Boden der Tatsachen zurück. 30 Jahren nach dem Ende der bekannten Geschichte um Romeo und Julia ist kaum mehr etwas übrig vom alten Glanz ihrer Liebe. In einer heruntergekommenen Wohnung hausen der faule Romeo (Berthold Reck) und die zickige Julia (Anika Münst). Dass sie ihren Mann nicht mehr liebt, beichtet Julia deshalb dem tattrigen Pater Lorenzo (Berthold Reck), der sich dabei sogar an Julia heranmacht. Sie beichtet: „Ehrwürdiger Vater, ich liebe meinen Mann nicht mehr.“ Lorenzo entgegnet nur: „Ist das schon die ganze Beichte? Das ist doch etwas völlig Natürliches. Welche Frau liebt denn ihren Mann noch?“

Romeo holt sich unterdessen Rat bei Julias ehemaliger Amme (Sibylle Grom) und grabscht sie nebenbei noch an. Und als wären die Beziehungsprobleme noch nicht genug, müssen sich Romeo und Julia auch noch mit ihrer Teenager-Tochter Lucretia (Leona Heinzelmann) herumschlagen.

Die Figuren des Stücks sind sich im Übrigen stets bewusst, dass sie nur fiktiv sind. Das wird spätestens klar, als der Schöpfer der Geschichte selbst, William Shakespeare (Luca Hinderhofer), als Geist aus dem Grab aufersteht. Sein Ziel: das Drama wieder in die richtigen Bahnen lenken. Er meint: „Ihr habt das schönste meiner Liebesdramen zu einem Possenstück gemacht.“ Denn Romeo ist dem Tod vor 30 Jahren von der Schippe gesprungen. Er sagt zu Julia: „Hättest du damals eine Minute später die Augen aufgemacht, hätte ich das Gift getrunken.“ Julia antwortet ironisch: „Schrecklich, schrecklich.“ Doch in diesem alternativen Ende ist das eben nicht passiert. Und so bleibt für Romeo nur in der Vergangenheit zu schwelgen: „Du warst so unvorstellbar schön – damals.“

„Massenmörder“ Shakespeare

Shakespeare hat mit dem alternativen Ausgang seines Dramas zu kämpfen. Julia zu Shakespeare: „Wir haben uns eben erlaubt, am Leben zu bleiben. Warum nehmen Sie uns das übel?“ Der erwidert, er nehme ihnen nicht das Leben, sondern vielmehr deren Lebensstil übel. Romeo beschuldigt Shakespeare im Gegenzug gar des Massenmords: „Haben Sie schon mal zusammengezählt, wie viele Leichen es in ihren Stücken gibt?“ Immer wieder geben die Schauspieler dabei Verweise an das Original-Drama ab, zitieren auch aus anderen Shakespeare-Werken wie Macbeth oder Hamlet.

Was Shakespeare mit Romeo und Julias Tochter Lucretia im Schilde führt und ob es für die Liebe von Romeo und Julia noch eine Chance gibt, das erfahren Interessierte an zwei weiteren Terminen im Januar. Weitere Aufführungen finden am Freitag, 4. Januar, und Samstag, 5. Januar, statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Saalöffnung eine Stunde vor Beginn.