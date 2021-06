Bunte Steine auf Wanderschaft

Bunt bemalte Steine kann man derzeit in Ertingen und Umgebung finden. Die auch Küstensteine, Wandersteine oder Glückskiesel genannten individuellen Kunstwerke sind Teil einer weltweiten Bewegung. An vielen Orten in Deutschland gibt es bereits lokale Gruppen, die sich dieser Aktion anschließen.

Die mit Acrylfarben bemalten Steine werden am Wegesrand ausgelegt und warten darauf von jemandem gefunden zu werden. Der Gedanke von diesem Tun ist es, den Finder zu beglücken und ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Genau das ist auch der Grund für die Daiberkiesel der Narrenzunft Gloggasäger.

Dreht man den Stein um, ist darauf der Name der Gruppe oder des Vereins zu finden. So ist zu erkennen, wer die Steine gestaltet hat und wie sie reisen. Ob man den gefunden Stein an einem anderen Platz auslegt, ihn behält oder austauscht, ist dem Finder überlassen. So ist es möglich, dass ein Stein durch ganz Ertingen oder sogar durchs Umland wandert. Die Teilnehmer würden sich freuen, wenn sich auch andere Vereine und Privatpersonen dieser Aktion anschließen und Ertingens Wege dadurch verschönern. Die Narrenzunft bittet die Finder, ein Foto des Steins mit Angabe des Fundorts und der Gruppierung zu schicken. Dies wird auf Facebook und Instagram der Narrenzunft (www.gloggasaeger.de) veröffentlicht.