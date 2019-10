Buchsbaumzünsler auf dem Vormarsch

Der Buchsbaumzünsler ist auch in Ertingen weiter auf dem Vormarsch. Die Raupen des ostasiatischen Kleinschmetterlings verursachen Schäden durch Kahlfraß an Buchsbäumen. Auch im kommenden Jahr könnte der Buchsbaumzünsler zum Problem werden, davon sind die beiden Ertinger Gärtnermeister für Landschaftsbau, Bernhard und Benjamin Christ, überzeugt. Witterungsbedingt fliegen zwar derzeit keine Schmetterlinge mehr, aber die Eier für nachfolgende Genrationen sind bereits gelegt. Laut der beiden Gärtner gibt es nur zwei Möglichkeiten, um der Plage Herr zu werden: Entweder man spritzt konsequent oder geht auf Nummer sicher und reißt die Bäume aus.

Dass der Buchsbaumzünsler fast flächendeckend in Ertingen „Einzug gehalten“ hat, davon sind Vater und Sohn Christ überzeugt. „Wir haben schon in vielen Gärten befallene Buchsbäume entfernt und es werden immer mehr Gartenbesitzer, die sich wohl oder übel von ihren geliebten Sträuchern trennen müssen“, sagt Bernhard Christ.

Eier dreimal im Jahr abgelegt

Bei der Anwendung einer „chemischen Keule“ gehe allerdings so manches kaputt, was nicht Sinn und Zweck sein könne. Daher sollte man laut der beiden Gartenspezialisten auf ein verträglicheres Mittel zurückgreifen. Bei der Anwendung von „bacillus thuringiensis“ werde ein natürliches Insektizid eingesetzt, das vor allem im biologischen Landbau verwendet werde. Dabei sei es aber von Nutzen, Pheromon-Fallen einzusetzen. Dadurch könne man sehen, wenn der Schmetterling fliegt und dann könne gezielt die Schädlingsbekämpfung in Angriff genommen werden. Das heißt, damit werden die gelegten Eier und auch die Raupen getötet und eine weitere Vermehrung findet nicht statt. Man müsse dies aber konsequent betreiben, denn zum einen finde dreimal im Jahr eine Ei-Ablage statt und zum andern können diese auch überwintern. Eine hundertprozentige Gewähr, den Buchsbaum zu erhalten, gebe es aber nicht. Für die beiden Garten- und Landschaftsbauer ist es aber eine „Ehrensache“, zu versuchen, ihre eigenen Buchsbaum-Gewächse zu erhalten. Jedes Jahr, so Bernhard Christ, käme der Ertinger Mesner und hole Buchs für die Palmen. „Daher ist es ein Muß für uns, dass wir weiterhin dafür sorgen, dass in der Kirche jedes Jahr schmucke Palmen mit Buchsbekranzung stehen“, schmunzelt Benjamin Christ.

Emotionsloser geht die Kommune mit dem Thema Buchsbaumzünsler um. Die Schäden, die die grüne Raupe in öffentlichen Anlagen und Plätzen hinterlässt, sind vom Bauhof lokalisiert und dementsprechend wird auch verfahren. „Ursprünglich“, so Ortsbaumeister Manfred Fiederer, „haben wir mit Spritzen versucht, den Schädling zu bekämpfen, dabei hat uns das Landratsamt Biberach aber beschieden, dass diese Methode langfristig keinen Erfolg zeitigt. So werden derzeit befallene Pflanzen, in denen sich die grüne Raupe breit gemacht hat, rigoros entfernt und auf der Grüngutannahme entsorgt“.