Brüder Höchsmann gewinnen den Pokal

Das Muttertagswochenende hat die Flugmodellsportgruppe Ertingen zu den traditionellen oberschwäbischen Modellflugtagen genutzt. Der erste Tag war einem besonderen Luftsportereignis in Ertingen vorbehalten.

Der Flugzeugschlepp Cup Süd ist das Highlight für Segel- und Motorflieger. Der Wettbewerb wurde in Ertingen erstmals von Organisationsteams aus Baden-Württemberg und Bayern ausgetragen. Deshalb erhielt der bisher schon mehrmals in Ertingen stattfindende Wettbewerb den neuen Namen Cup Süd.

Begonnen wurde mit dem Flugzeugschlepp. Der erste Wettbewerb 2018 wurde in drei Durchgängen geflogen. Der Motorflugpilot musste ein Modellsegelflugzeug exakt in einer Zeitmessung durch Flugsektoren auf eine Basishöhe bringen. Beide Maschinen mussten dann nach einem speziellen Flugprogramm mit einer Ziellandung den Flugplatz im zuvor markierten Landefeld erreichen. Wer den besten Flugstil in der besten Zeit der Wertung erreicht hatte, wurde Pokalsieger des Flugzeugschlepp Cup Süd. Namhafte Piloten waren aus dem gesamten Bundesgebiet angereist.

Wie im vergangenen Jahr gewannen die Brüder Thomas und Holger Höchsmann (mehrfache Deutsche Meister) aus Pfaffenhofen bei Ulm, den begehrten Sieger- Pokal in Ertingen mit der Gesamthöchstpunktzahl von 200. Den zweiten Platz belegte Markus Kellerer und Kilian Lang. Den dritten Pokal holten sich Vater und Sohn Armin und Hans Lutz aus Ludwigsburg. In der Juniorenklasse gewannen Christian Moosbrugger und Felix Koch einen Pokal.

Nach dem offiziellen Wettbewerbsende wurden noch weitere Flüge gestartet. Hoch zufrieden und ohne besondere Vorkommnisse konnten sich die Piloten gemütlich zusammensetzen und den Tag ausklingen lassen.

Ein Gigant der Lüfte

Der Sonntag brachte anfangs keinen so strahlenden Sonnenschein wie am Vortag und bescherte dem Veranstalter auch nicht wie gewohnt so viele Zuschauer. Graue Wolken überzogen Ertingen und den Modellsportflugplatz. Dennoch konnten alle Flugvorführungen wie geplant stattfinden. Gegen später kam dann rechtzeitig zur Kaffeepause auch die Sonne heraus.

Vereinsmitglieder der Flugmodellsportgruppe Ertingen führten durchs Programm und nannten alle wichtigen Daten der Flugzeuge und der Piloten. So gingen neben den vereinseigenen Maschinen viele Flugzeuge der angereisten Modellflieger aus anderen Vereinen an den Start. Als größtes Modellflugzeug drehte die Messerschmitt 323 – die sogenannte „Gigant“ – ihre Runden über den Platz. Segelflugzeuge mit einer Spannweite von fünf Metern, kleinere Flugzeuge, Nano Racer oder das „Kraftei“ starteten genauso in den blauen Himmel wie die selbstkonstruierte „Muggi“, die mit 300 Stundenkilometern an der Zuschauertribüne vorbeiraste. Die „Fauvel“ – ein Nurflügler – raste mit Düsenturbinen zwischen den Wolken und den Störchen und Greifvögeln umher, die sich das ganze Spektakel von oben anschauten. Motorflugzeuge konnten nicht nur Figuren von Fallschirmspringern in die Lüfte befördern, sondern konnten sie aus zirka 200 Metern Höhe auch abspringen lassen. Ebenfalls per Fernbedienung schwebten diese dann langsam mit ihrem Flächenfallschirm zu Boden. Mit dem Motorflugzeug von Andreas Koch wurden zudem Süßigkeiten über dem Kopf der Kinder abgeworfen. Dietmar Jäger startete mit einem Para-Gleitschirmmodell in die Luft und wieder sicher auf dem Boden. Die Organisation der Flugmodellsportgruppe Ertingen, die Verpflegung mit Essen und Trinken und nicht zuletzt das Wetter sorgten dafür, dass diese Flugtage sehr erlebnisreich und gelungen waren.