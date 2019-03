„Bodenfeuer“ in Waldstück bei Kanzach

In einem Waldstück an der Straße zwischen Kanzach und Marbach auf Gemarkung Ertingen ist am Freitag um die Mittagszeit ein Feuer ausgebrochen. Wegen der Ursache dieses „Bodenfeuers“ ermittelt die Polizei noch.

Betroffen war eine Fläche von rund 200 Quadratmetern, auf der Gestrüpp und Reisig gebrannt haben, berichtet der Buchauer Feuerwehrkommendant Klaus Merz. Auch einige Bäume seien „leicht angekokelt“ worden. Die Feuerwehren aus Bad Buchau, Kanzach und Ertingen waren mit vier Fahrzeugen im Einsatz, die jeweils eine Kapazität von 2000 Litern Löschwasser hatten. Nach etwa einer Dreiviertelstunde war das Feuer gelöscht. Trockenheit und Windverhältnisse hätten den Brandausbruch begünstigt, berichtet Merz. Akute Waldbrandgefahr bestehe aber derzeit nicht.