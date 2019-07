Binzwanger wollen Gaber als Ortsvorsteher

Wenn es nach dem Ortschaftsrat Binzwangen geht, soll Wolfgang Gaber auch die nächsten fünf Jahre Ortsvorsteher von Binz-wangen bleiben. Per Akklamation erhielt er das einstimmige Vertrauen des Gremiums, ebenso Stephan Münst als sein Stellvertreter. Zuvor ging Wolfgang Gaber kurz auf die vergangenen fünf Jahre ein, in denen mit dem bisherigen Ortschaftsratsgremium einiges für den Teilort erreicht worden sei.

Zu Beginn der Legislaturperiode war die Flüchtlingsunterbringung in Binzwangen ein großes Thema, dazu kam der Gasleitungsbau und im Hinterkopf wurden schon Überlegungen angestellt betreffs neuen Räumen als Begegnungsstätte für den Ort. Auch das Programm Mela Plus mit Flurbereinigung war ein Thema, das zum Abschluss gebracht wurde. Negativ empfand Ortsvorsteher Wolfgang Gaber die Schließung der Bankfiliale und einhergehend auch des Geldautomaten. Dabei war in dieser Zeit erfreulich, dass sich eine Tankstelle samt Waschanlage im Ort etabliert hat. Die Ängste und Befürchtungen in der Asylproblematik im Laufe des Jahres 2015 haben sich nach Gaber nicht bewahrheitet: „Bis heute läuft bei uns alles gut.“ Ein Jahr später stand dann auch das neue Feuerwehr-Fahrzeug auf dem Hof, das im Jahr 2013 bestellt wurde.

2017 ging ein lang gehegter Wunsch der Binzwanger Bevölkerung in Erfüllung. Der Baumschulenweg wurde asphaltiert, was mit einem kleinen Straßenfest gefeiert wurde. Letztes Jahr stand dann das Kesselgebäude im Focus, dessen Abbruch nun erfolgte. Kurz vor seinem Wegzug hatte Pfarrer Peter Häring noch einiges unternommen, um in Sachen „Räume der Begegnung und Gemeinschaft Binzwangen“ auf die Reihe zu bringen. Nun gelte es, so Ortsvorsteher Wolfgang Gaber, die weiteren Schritte in dieser Angelegenheit zu unternehmen. Nicht gelungen sei es, in diesem Jahr neues Bauland zu erschließen, so Gaber. Das sei Aufgabe für die Zukunft.

Für langjährige, ehrenamtliche Tätigkeit konnte Ortsvorsteher Wolfgang Gaber drei Ortschaftsräte auszeichnen. Christine Hinderhofer gehört seit zehn Jahren dem Gremium an und engagiert sich zusätzlich auch in örtlichen Vereinen und Institutionen. „Sie hat inzwischen als Nordlicht auch die schwäbische Mentalität angenommen und ich freue mich auf die nächsten fünf Jahre mit ihr“, so Gaber. Auf 15 Jahre ehrenamtliches Wirken im Ortschaftsrat hat es Christoph Vieten gebracht. „Ich bin froh, dass du vor 15 Jahren ja gesagt hast“, so Gaber, der sich freut, dass auch er weiterhin im Gremium erhalten bleibt. Vier Wahlperioden hat Sonja Pfeil als Ortschaftsrätin hinter sich. Trotz ihres vielseitigen Engagements verrichte sie im Ortschaftratsgremium sachlich-ruhig, aber bestimmt ihre Arbeit. Dank von Seiten des Ortsvorstehers und auch von Bürgermeister Jürgen Köhler gab es für das geleistete Ehrenamt, dazu entsprechende Ehrennadeln des Gemeindetages und der Gemeinde Ertingen.

Verabschieden konnte Wolfgang Gaber dann noch Stefan Brauner, der 15 Jahre Mitglied des Ortschaftsrates Binzwangen war: „Du hast Dich immer mit deinem Fachwissen in die Gemeinde eingebracht.“ Als Dankeschön gab es die Silberne Ehrennadel der Gemeinde Ertingen. Verabschiedet wird demnächst auch Sabine Heinzelmann aus dem Ortschaftsrat, dem sie fünf Jahre angehörte. Für die beiden rückten Andreas Figel und Christian Lohner in den Ortschaftsrat nach. Sie, wie der ganze Ortschaftsrat, wurden dann für die nächsten fünf Jahre verpflichtet und schon stand ein wichtiger Tagesordnungspunkt auf der Agenda: Auf dem Tisch lag der Entwurf für die Schaffung von Räumen der Begegnung und Gemeinschaft Binz-wangen sowie ein Entwurf der Kosten- und Nutzungsvereinbarung. Will man in den Genus von Mitteln aus dem ELR-Programm kommen, muß der Planentwurf spätestens Ende August eingereicht werden.