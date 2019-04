Biberbau lässt Wasserpegel steigen

Einige Entscheidungen, die die Mitglieder in der Verbandssitzung des Erholungs- und Freizeitzentrums Schwarzachtalseen beschlossen oder zur weiteren Beratung entschieden haben, sind wegweisend für den weiteren Betrieb der Badeseen. Für einen hohen Wasserpegel sorgt derzeit die Tätigkeit des Bibers.

Der Wirtschaftsplan für die Freizeitanlage Schwarzachtalseen, den Kämmerer Jürgen Krause aus Herbertingen vortrug, weist bei beim Erfolgsplan ein Volumen von 234 800 Euro und beim Vermögensplan 140 000 Euro für das Geschäftsjahr 2019 aus. Bei den Erträgen schlägt die Betriebskostenumlage mit 120 000 Euro (Vorjahr 96 000 Euro) zu Buche, die sich beiden Gemeinden Ertingen und Herbertingen teilen. Benutzungsgebühren werden mit 65 000 Euro festgelegt, die Pacht aus der Gastronomie ist mit 25 000 Euro und aus der Fischwasserpacht mit 12 800 Euro angesetzt. Bei den Aufwendungen stehen die Personalkosten mit 84 000 Euro an oberster Stelle der Ausgaben. Die Unterhaltung von Gebäuden, Anlagen und des beweglichen Vermögens veranschlagt Kämmerer Krause mit 36 000 Euro. Mieten und Pachten sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen schlagen mit 27 000 Euro zu Buche.

Im Vermögensplan mit einem Volumen von 140 000 Euro werden die Investitionen im laufenden Jahr finanziert. So ist die Anlage eines neuen Wohnmobilstellplatzes in den ersten vier Parkbuchten der Anlage mit 60 000 Euro angesetzt. Für die Planung des Service-Gebäudes sind 20 000 Euro ausgewiesen, und für die neue Küchenausstattung sind 30 000 Euro eingeplant. Rund 30 000 Euro sind zur Schuldentilgung eingestellt. So ist Ende des Jahres 2019 mit einem Schuldenstand von 217 925 Euro zu rechnen, der kontinuierlich abgebaut wird. Somit stehen laut Krause jährlich 28 000 Euro zur Verfügung (ohne Stammkapitalerhöhungen oder Investitionskostenzuschüsse der Gemeinde).

Beschlossen wurde in der Versammlung auch die Anpassung der Haus- und Badeordnung an die örtlichen Gegebenheiten, wobei auch der Wassersportsee einbezogen werden soll. Ebenso wird die Aufsichtsregelung sowie die Aufnahme des Wohnmobilstellplatzes festgeschrieben. Ziel ist es dabei, diese Verordnung durch eine klare Formulierung den Badegästen verständlich zu machen und anhand der neuen, großen Infotafeln an den Seen die Vorschriften kurz und verständlich auch optisch darzustellen.

Ortsbaumeister Rudolf Pfeifer stellte Maßnahmen vor, die noch vor der Badesaison anstehen. So bedarf es der Renovierung der zwei Toiletten-Container, die sichtbare Mängel aufweisen. Diese Unterhaltungsmaßnahmen werden nach seiner Kostenrechnung rund 6000 Euro Kosten verursachen. Zur Verbesserung des Ausstiegs von der Lokalität am Baggersee zur Terrasse sollen an verschiedenen Stellen Podeste mit Treppenstufen angebaut werden. Die vorgesehenen Ausgänge sollen vom Betreiber der Gastronomie benannt werden.

Derzeit stößt das Wasser an die Unterkante des Stegs, der über ein Teilstück des Sees führt. „Das ist das Resultat des Bibers“, so Rudolf Pfeifer. Im Auslaufbereich der Badeseen habe er sich „häuslich eingerichtet“, so dass dadurch ein Rückstau und diese ungewohnt hohe Wasserführung am Badesee zustande kam. Mit den entsprechenden Behörden habe man einen Weg gefunden, um den Biberbau umgehen und das Wasser wieder etwas ableiten zu können. Allerdings werde man nicht mehr den bisherigen Wasserpegel erreichen, so der Ortsbaumeister.

Bürgermeister Magnus Hoppe informierte darüber, dass in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen wurde, die Küchengeräte in der Lokalität an den Schwarzachtalseen zu erneuern. Hierfür werden 25 000 Euro ausgegeben.