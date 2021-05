Betrunken gegen Stromkasten geknallt

Deutlich zu viel getrunken hatte ein Autofahrer am Sonntag in Ertingen. Gegen 17.45 Uhr knallte der 33-Jährige mit seinem VW im Riedblickweg gegen einen Stromkasten. Danach fuhr er weg. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und die Polizei informiert. Eine Polizeistreife nahm den Unfall auf. Wenige Minuten später kam der Unfallverursacher an die Unfallstelle zurück. Er roch nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An seinem VW entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Wie hoch der Schaden am Stromkasten ist, ist noch unklar.