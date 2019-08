Betrunken auf dem Roller

Einen Betrunkenen hat die Polizei am Sonntag in Ertingen aus dem Verkehr gezogen. Einer Polizeistreife fiel der Mann kurz vor 22 Uhr auf. Er fuhr mit seinem Motorroller die Römerstraße entlang. Einen Helm hatte der Mann nicht auf. Das war den Polizisten zu gefährlich und sie hielten den Rollerfahrer an. Bei der Kontrolle wurde schnell deutlich, dass der 19-Jährige betrunken war. Diesen Verdacht bestätigte ein Alkoholtest. Der junge Fahrer musste seinen Roller stehen lassen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige.

Hinweis der Polizei: Gerade bei schweren Verkehrsunfällen ist häufig Alkohol im Spiel. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen – damit alle sicher ankommen.