Bernhard Götz bleibt zweiter Vorsitzender

Neben Wahlen in der Vorstandschaft haben Ehrungen die Hauptversammlung des Turn- und Sportvereins in Ertingen geprägt.

Für langjährige Mitgliedschaft der Abteilung Fußball wurden die Ehrenmitglieder Georg Waller für 40 Jahre und Alfred Steinborn für 50 Jahre geehrt. Bei den Berichten aus den Abteilungen erwähnte die Vorsitzende Karin Frick, dass sich die einzelnen Abteilungen eigenverantwortlich organisieren und engagieren. Hierzu sprach sie ihren Dank und Anerkennung an alle ehrenamtlichen Helfer und Mitglieder, für die Sport im Verein nicht wegzudenken ist. Anschließend folgten die ausführlichen Jahresberichte der Abteilungen, begleitet mit einer Bilderpräsentation.

Stellvertretend für die abwesende Kassiererin Susanne Münch stellte Bernhard Götz den Kassenbericht vor. In einer ausführlichen Präsentation wurde das finanzielle Jahr dargestellt. Kassenprüfer Markus Maichel bestätigte eine einwandfreie Arbeit und sprach seinen Respekt vor dieser Verantwortung aus. Ebenso präsentierte Jürgen Ströhle der Versammlung die Mitgliederentwicklung.

In ihrem Grußwort ging Ehrenmitglied Hildegard Bosch auf die vorbildliche Arbeit im Verein ein. Sie dankte allen für ihr ehrenamtliches Engagement in diesen erschwerten Zeiten. Auf die Entlastung des Vorstands folgten die Wahlen. Bernhard Götz als zweiter Vorsitzender und Susanne Münch (in Abwesenheit) als Kassier Finanzen wurden in ihren Ämtern für ein Jahr bestätigt. Jürgen Ströhle, Kassier Verwaltung, und Beisitzerin Margret van Üden-Funk wurden einstimmig auf weitere zwei Jahre gewählt. Neu gewählt wurden einstimmig für ein Jahr Stefan Traub als Kassenprüfer und Manfred Buck als Beisitzer. Ebenso neu gewählt wurde für zwei Jahre Dietmar Blersch als Kassenprüfer.

Einen großen Applaus bekam die Tischtennisabteilung für die Bewirtung und Robert Mack für die beeindruckende Bilderpräsentation.