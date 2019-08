Beim Nudlafest lacht nicht nur die Sonne vom Himmel

Auf den Wettergott und auf viele Besucher können sich der Musikverein Erisdorf und die Dorfgemeinschaft verlassen, wenn das alljährliche Nudlafest im Ertinger Teilort stattfindet. Das war auch am Sonntag so, wo nicht nur die Sonne vom Himmel lachte, sondern auch dem Musikvereinsvorsitzenden Wolfgang Mohn und Ortsvorsteher Klaus Binder ein strahlendes Lächeln ins Gesicht zauberten. Und das zurecht, denn die ganze Hauptstraße nebst Festplatz vor dem Feuerwehr-Gerätehaus hatten sich gefüllt und die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer kümmerten sich um das Wohl der Gäste und hier vor allem mit den „Original Erisdorfer Nudlaspezialitäten“.

Kaum, dass der Festgottesdienst in der Kirche zu Ende war, versammelten sich schon zahlreiche Gäste aus nah und fern zur Dorfhockete auf der Erisdorfer Hauptstraße. Und so um die Mittagszeit begann dann der eigentliche Ansturm auf die typischen Essensspezialitäten, die der Musikverein und die Dorfgemeinschaft ihren Gästen anboten. Die Festbesucher ließen sich hier gerne verwöhnen, Zigarren-Nudeln erwiesen sich wieder einmal als großer Renner. Hier konnte es dann schon mal sein, dass 20 bis 30 Festbesucher für diese Delikatesse anstanden – doch das Helferteam meisterte den Ansturm, wie alles andere auch, sehr gelassen.

Auf der Bühne hatten indes die „Schwäbischen Alb Musikanten“ aus Großengstingen Platz genommen. Mehr als zwei Stunden verstanden sie es, mit ihrem großen Repertoire die Gäste mit angenehm-abwechslungsreicher Stimmungsmusik zu unterhalten. Nicht zu vergessen, die Top-Gesangseinlagen mehrerer Formationen aus den Reihen der Kapelle.

Wer dann sich noch im Laufe des Tages was Süßes gönnen wollte, lag bei den Frauen im Dorfgemeinschaftshaus richtig. Hier war es schon eine Augenweide, die selbst gebackenen Kuchen zu bestaunen, die allesamt reißenden Absatz fanden. Aber auch die Kinder hatten beim Nudlafest ihren Spaß. Zum einen fanden mehrere Aufführungen des Kasperletheaters im neuen Feuerwehr-Geräteraum statt und zum andern konnten sie sich am erst kürzlich eingeweihten Spielplatz in der Ortsmitte austoben. Die Festbesucher indes wurden auch am Nachmittag musikalisch unterhalten und zwar vom Musikverein aus Andelfingen, der ebenfalls viel Beifall für seine musikalischen Beiträge erhielt.

So muss man einmal mehr sagen: Das Erisdorfer Nudlafest gewinnt immer mehr Anhänger und der Einzugsbereich, aus dem die Festgäste kommen, wird immer größer. So waren auch die Radfreunde Mochenwangen wie jedes Jahr wieder am Start. Mal sehen, ob sie im nächsten Jahr Pfarrer Peter Häring dabei haben, der ja diese Pfarrgemeinde übernommen hat.