BdS-Weihnachtsaktion war ein Volltreffer

Die diesjährige Weihnachtsaktion des Ertinger Einzelhandels entpuppte sich als Volltreffer. Zum einen wurden über 3500 Gewinnkarten an den 23 beteiligten Geschäften abgegeben und zum andern warteten auf die Gewinner tolle Preise. Nach der Ziehung lud der Gewerbeverein alle Gewinner in die Volksbank-Raiffeisenbank ein, wo sie ihre Gewinne in Empfang nehmen konnten und zusätzlich die „Ertinger Nudeln“ verkosten durften, um die sich heuer bei der Weihnachtsaktion alles drehte. Umrahmt wurde die kleine Feier durch ein Ensemble des Musikvereins Ertingen.

„Wir haben uns heuer eine Aktion einfallen lassen, die interessant, nachhaltig und auch essbar war“, freute sich der Vorsitzende des Ertinger Handels- und Gewerbevereins, Armin Reck. Speziell für die Weihnachtsaktion wurde in Andelfingen eine „Ertinger Nudel“ kreiert und in drei Farben produziert. Diese Nudeln wurden dann in 23 Gläser abgefüllt und bei den beteiligten Geschäften aufgestellt. Die Aufgabe bestand darin, zu schätzen, wie viele Nudeln sich im Glas befinden. Die Aktion fand großen Anklang, denn am Ende lagen über 3500 Gewinnkarten auf dem Tisch, woraus die Gewinner gezogen wurden.

2088 Nudeln waren jeweils in den 23 Gläsern abgefüllt und die Hauptgewinnerin lag nur um 12 Nudeln daneben. Jeweils eine Autopflege beim Autohaus Schlegel in Riedlingen gewonnen haben Irina Winter und Ulrika Bischofberger aus Ertingen. Die Gemeinde Ertingen stellte zwei Jahreskarten ihres Hallenbades zur Verfügung, die an Franz Burgmaier und Liana Falkenstein gingen. Vanessa Maichel aus Neufra darf sich über zwei Musicalkarten der Schwäbischen Zeitung Riedlingen freuen. Von der Kreissparkasse Ertingen gab es Karten für das Jordanbad zu gewinnen, sie gingen an Yilmaz Dilan aus Nersingen und Roland Boscher aus Ertingen. Nun waren nur noch die drei Hauptgewinne zu vergeben, die Armin Reck noch zu vermelden hatte. Silvia Beller aus Langenenslingen darf sich über einen Einkaufsgutschein in Höhe von 200 Euro freuen und Franz Gaugel aus Ertingen über einen Gutschein von 300 Euro. Somit ging der Hauptgewinn mit einem Einkaufsgutschein im Wert von 1000 Euro an Heidi Restner aus Ertingen.

Am Schluss der kleinen Feier bedankte sich Armin Reck bei allen anwesenden Gewerbetreibenden und vor allem bei Birgit Klawitter, die maßgeblich die Organisation der Ertinger Weihnachtsaktion übernommen hatte. Nicht zu vergessen alle anwesenden Gewinner mit Angehörigen für ihre Treue zum Ertinger Einzelhandel.