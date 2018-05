In einem an Dramatik kaum zu überbietenden Endspiel besiegt die SG Ertingen/Binzwangen/Altheim das starke Team der SGM Griesingen mit 9:7 (5:5) nach Elfmeterschießen.

Die SGM Griesingen macht vom Anpfiff weg viel Druck auf das Tor der SG und erspielt sich Chancen zur Führung. So muss bereits in der 19. Minute das 0:1 hingenommen werden, es folgen das 0:2 und kurz vor der Halbzeit das 0:3.

Die nun offensiver ausgerichtete Elf der SG Ertingen/ Binzwangen/ Altheim lässt jedoch den Kopf nicht hängen und kann das Spiel an sich reißen. Das Blatt wendet sich und die SG ist am Zug. Bereits in der 5. Minute der zweiten Hälfte fällt der hochverdiente Anschlusstreffer, es folgen in der 62. Minute das 2:3, vier Minuten später der Ausgleich. Zwei weitere gute Chancen zum Siegtreffer werden herausgespielt, das Siegtor will jedoch nicht fallen.

In der Verlängerung müssen erste Spieler mit Krämpfen ausgewechselt werden. Als die SG das 4:3 erzielt, scheint das Spiel entschieden, doch Griesingen kommt zurück und gleicht aus. In der zweiten Hälfte der Verlängerung wieder die Führung zum 5:4 für die SG, Griesingen mobilisiert jedoch die letzten Kräfte und erzielt kurz vor Spielende das 5:5.

Das Elfmeterschießen muss entscheiden: Die Schützen der SG Ertingen/Binzwangen/Altheim zeigen sich äußerst nervenstark und treffen allesamt, zudem pariert der Altheimer Torwart einen Strafstoß der Griesinger.

Der Jubel kennt nun keine Grenzen mehr, mit unglaublicher Moral und einer hervorragenden Mannschaftsleistung holt sich die Spielgemeinschaft den Pokal.