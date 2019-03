Bürgerpreis für das Ehepaar Blauw

Stolz sein kann die Gemeinde Ertingen, Bürger in ihren Reihen zu haben, die sich über das Maß hinaus ehrenamtlich für die Gemeinschaft einbringen und engagieren. Das trifft im Besonderen auf das Ehepaar Waltraud und Günther Blauw zu. Vor allem durch ihre Stiftungen lassen sie gemeindlichen Institutionen finanzielle Unterstützung zufließen. Das war für den Gemeinderat und die Verwaltung Anlass, die Verdienste des Ehepaars mit dem Bürgerpreis zu würdigen.

Noch nicht oft hat die Gemeinde bisher den Bürgerpreis verliehen, da er ein überragendes, langjähriges Engagement voraussetzt. Genau dies trifft laut Bürgermeister Jürgen Köhler auf Waltraud und Günther Blauw zu: „Sie haben mit der Bürgerstiftung Ertingen und der Gemeinnützigen Gesellschaft Günther Blauw viele Bereiche von Jung und Alt und vor allem unsere Schule finanziell unterstützt. Dass sie diese Ehrung verdienen, daran hat es angesichts Ihrer Verdienste für die Gemeinde und der Bürger keinen Zweifel gegeben.“

Dabei zeichneten Waltraud und Günther Blauw ihr feines Gespür für die Sorgen und Nöte der Mitmenschen aus. Auch trage die Geradlinigkeit und Herzlichkeit dazu bei, dass ihnen eine große Wertschätzung auch über die Ortsgrenzen hinaus entgegengebracht werde, freute sich der Bürgermeister. Der finanzielle Einsatz für das Gemeinwohl, vor allem für die Bildung der Schüler, verdiene Dank und Anerkennung. Allein in den Jahren 2014 und 2015 spendete die Stiftung über 120 000 Euro für die Schwimmhalle und die Gemeinschaftsschule. Hinzu kommt auch die Förderung verschiedener örtlicher Vereine. „Dafür möchte sich die Gemeinde Ertingen bei Ihnen bedanken und möchte die Anerkennung für Ihr vielfältiges Engagement zum Ausdruck bringen.“

Dabei, so Bürgermeister Köhler, hätten Waltraud und Günther Blauw stets viel Zeit, Energie und Ideen investiert. „Sie fordern nichts von anderen ein, sondern handeln selbst. Das verdient großen Respekt, das verdient Dank und Anerkennung.“ Dabei sei es aber dem engagierten Ehepaar nie wichtig gewesen, ihre Großzügigkeit an die große Glocke zu hängen. Zudem sei Günther Blauw auch trotz seines wirtschaftlichen Erfolges eine Persönlichkeit geblieben, der man auf Augenhöhe begegnen kann, so der Bürgermeister. So habe das engagiert-positive Handeln von Waltraud und Günther Blauw weit gestrahlt und nur positive Wirkung erzeugt. „Das Schönste ist, gerecht zu sein, das Beste die Gesundheit, das Angenehmste, wenn man immer erreicht, was man will.“ Getreu dieser alten griechischen Weisheit wünschte Bürgermeister Jürgen Köhler dem Ehepaar Blauw für die Zukunft: „Das Schönste, das Beste und das Angenehmste.“

Das Ziel ihrer Stiftungen, so Günther Blauw, sei von Anfang an gewesen der Gemeinschaft zu dienen. Dabei habe sich die Gemeinnützige Gesellschaft zur Aufgabe gemacht, die Gemeinde Ertingen bei größeren Investitionen für die Zukunft zu unterstützen. Dazu zählten vor allem die Schulen und auch die Seniorenanlage St. Georg. Ferner fördert diese Gesellschaft die Universität Tübingen seit über 30 Jahren in der Forschung MS, Demenz, Alzheimer und seit neuestem, so Günther Blauw, auch in Sachen Herzinfarkt. Ein weiteres örtliches Projekt, das der Stiftung am Herzen liegt, ist der jährliche „Winterzauber“ der Ertinger Vereine. Den erzielten Überschuss der Stiftung zu überlassen, zeige nicht zuletzt, dass das Füreinander in der Gemeinde funktioniere, was ihn sehr stolz mache, so Blauw. Dafür erneuerte er auch sein Versprechen, dass es wie in der Vergangenheit bleibe und die Stiftung den beim „Winterzauber“ erwirtschafteten Überschuss der Vereine verdoppelt, damit auch weiterhin soziale Zwecke mit dem Gesamtbetrag unterstützt und gefördert werden können.