Autos und Haus beschädigt

Hoher Schaden ist am Sonntag an mehreren Autos und einem Haus verursacht worden. Die Polizei sucht nach mehreren Jugendlichen und bittet um Hinweise.

Drei Jugendliche dürften es gewesen sein, so die Erkenntnisse der Polizei, die zwischen 1 und 2 Uhr nachts durch die Krähbrunnenstraße gezogen. Von der Riedlinger Straße kommend, hätten sie an zwei Autos die Heckscheiben eingeschlagen. In der Mozartstraße zerkratzten die Unbekannten einen Transporter. Schließlich zog das Trio in die Ringstraße, wo die Glasfüllung einer Haustür beschädigt wurde.

Zeugen sahen zu dieser Zeit drei Burschen, alle schwarz gekleidet, die möglicherweise für die Schäden verantwortlich sind. Die Riedlinger Polizei, Telefon 07371/9380, ermittelt jetzt und sucht die Täter. Sie hofft dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wie die Polizei weiter berichtet, entstand durch die Unbekannten ein Sachschaden von rund 2000 Euro.