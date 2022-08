Autos stoßen bei Ertingen zusammen

Ein Unfall hat sich am Montag gegegn 17.15 Uhr bei Ertingen ereignet. Dabei ist laut Polizei Sachschaden von 41000 Euro entstanden.

Eine 38-Jährige Fahrerin war mit ihrem Mazda auf der Herbertinger Straße in Richtung B311 unterwegs. An der Einmündung fuhr sie zunächst an die Stopp-Stelle heran und bog anschließend nach links auf die B311 in Richtung Herbertingen ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 28-Jährigen, der mit seinem Ford aus Richtung Herbertingen kam. Obwohl der 28-Jährige noch auswich, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Hierbei erlitt die 38-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Auf sie kommt nun eine Anzeige zu, teilt die Polizei mit.