Mehrere Autos haben Unbekannte am Wochenende in Binzwangen demoliert. Auf einem Firmengelände in der Ausstraße standen zwei VW. Unbekannte brachen an den Autos die Außenspiegel ab und zerkratzten an einem Fahrzeug die Motorhaube. Ein weiterer VW stand auf einem anderen Firmengelände in der Römerstraße. Auch an diesem Auto wurde ein Außenspiegel abgerissen. Das Polizeirevier Riedlingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei prüft nun, ob die Taten im Zusammenhang stehen.