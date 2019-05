Auto landet auf dem Dach

Bei einem Verkehrsunfall bei Ertingen sind am Sonntagabend mehrere Personen schwer verletzt worden. Ein Seniorin hat die Vorfahrt missachtet und den Unfall verursacht.

Wie die Polizei berichtet fuhr gegen 18 Uhr ein Mazda auf der B 311 in Richtung Riedlingen. Aus der Eisenbahnstraße kam ein Daimler, dessen Fahrerin an der Einmündung nach links in Richtung Bad Saulgau abbiegen wollte. Auf die Vorfahrt des Autos achtete die 91-Jährige nicht. Die Autos stießen zusammen. Der Mazda kam von der Straße ab und überschlug sich. Der Fahrer und seine Begleiterin verletzten sich bei dem Unfall schwer. Krankenwägen brachten den 63-Jährigen und die gleichaltrige Frau in ein Krankenhaus.

Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 18 000 Euro. Auch die Feuerwehr war an der Unfallstelle.