Aus Lastwagen Diesel abgeschlaucht

An einer Ertinger Baustelle ist vermutlich am Sonntag der Tankinhalt eines Lastwagens abgezapft worden. Das teilt die Polizei mit.

Nachdem ein Sprinter-Fahrer am Sonntag gegen 23 Uhr eine Baustelle in der Albert-Einstein-Straße verlassen hatte, wurde er später in Mengen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizeibeamten fanden im Wageninneren mehrere Plastikfässer gefüllt mit Diesel vor. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um mindestens 360 Liter Diesel, die aus einem Lastwagen der Baustelle abgeschlaucht wurden. Der Schlauch wurde auf der B 32 gefunden. Er war vermutlich während der Fahrt aus dem Fahrzeug geworfen worden.