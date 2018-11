Aus Feindschaft ist Freundschaft geworden

Am 11. November vor 100 Jahren schwiegen die Waffen, der Erste Weltkrieg war zu Ende. Eine Urkatastrophe, die den Tod von annähernd zehn Millionen Soldaten forderte. Das gemeinsame Erinnern an diesen unsäglichen Krieg war der Anlass, dass eine 50-köpfige Delegation aus Ertingen der Einladung folgte, und mit den französischen Freunden am Lingenkopf, einem lange umkämpften Kriegsort in den Vogesen, der Opfer auf beiden Seite zu gedenken. Diese denkwürdige Feier diente aber auch der Festigung der deutsch-französischen Partnerschaft, die zwischen den beiden Orten Ertingen und Granges besteht.

Seit zwei Jahren kümmern sich die Reservisten aus Ertingen zusammen mit ihren Freunden aus der Partnerstadt Granges um die Soldatenfriedhöfe um den Lingekopf. Zusätzlich wurden beim dortigen Museum weitere Schützengräben und Bunker durch die zwei Reservistenkameradschaften ausgehoben. Dies, um zu einem den Kriegsschauplatz für die Nachwelt zu erhalten und aber auch um zu warnen, dass sich solch ein Krieg nie wiederholen darf. Den Arbeiten an diesem Kriegsschauplatz galt dann der erste Besuch der 50-köpfigen Delegation aus Ertingen, der neben Bürgermeister Jürgen Köhler, General a.D. Peter Nagel, 35 Reservisten mit Hubert Buck an der Spitze und die Gemeinderäte Max Miller, Elke Schenzle, Susanne Wolske und Thomas Karthan angehörten.

Am Lingekopf warteten dann schon die Freunde aus der Partnerstadt Granges. Gemeinsam suchte man dann den deutschen Soldatenfriedhof in Horod auf. 2438 deutsche Soldaten sind dort begraben, die alle ihr Leben im Stellungskampf um den Lingekopf lassen mussten. „Wir gedenken der Gefallenen, Vermissten und Verwundeten auf beiden Seiten. Wir trauern um sie und ehren ihr Andenken. Sie sind nicht vergessen“ – mit diesen Worten sprach Bürgermeister Jürgen Köhler aus den Herzen aller, die an diesem Gedenken beteiligt waren.

Mit einer eindrucksvollen Feier auf dem französischen Soldatenfriedhof, auf dem 17 000 Soldaten ihre letzte Ruhestätte fanden, wurde dann gemeinsam der Toten, Gefallenen und Vermissten der unsäglichen Kriegswirren gedacht. Fast 1000 Besucher fanden sich dazu bei strömendem Regen zu dieser Gedenkfeier ein. Das französische Militär mit zwei Generälen, der Präsident, Abgeordnete und sieben Bürgermeister der Region Vogesen, die deutschen Reservisten, die ebenfalls angetreten waren, die vielen Fahnenabordnungen, das französische Heeresmusikkorps und die Feuerwehrmusik gaben der ganzen Zeremonie einen würdigen Rahmen. Bürgermeister Jürgen Köhler und Isabell Hepp vom Ertinger Partnerschaftsverein legten gemeinsam einen Kranz für die Kriegsopfer nieder.

„Ich freue mich ganz besonders, heute am Lingekopf die deutsch-französische Freundschaft zu erneuern und zu bekräftigen. Kommen wir weiter miteinander ins Gespräch und entwickeln wir gemeinsam eine Kultur des Vertrauens, für eine Gegenwart und eine Zukunft des Friedens und der Freiheit in ganz Europa“, waren die eindringlichen Worte von Bürgermeister Jürgen Köhler bei dieser Gedenkfeier.

Dann wohl der emotionalste Höhepunkt für die deutsche Delegation, als die Franzosen auf dem Friedhof die deutsche Nationalhymne spielten und auch das Lied „Ich hatt’ einen Kameraden“ anstimmten. „Eine Geste, mit der wir nicht gerechnet hatten und die aber zeigt, wie aus Feinden Freunde geworden sind. So was hat es bisher wahrscheinlich noch nicht oft gegeben“, waren die Worte von Hubert Buck, dem Reservisten-Chef aus Ertingen.

Nach der Feier war die deutsche Delegation zu einem gemeinsamen Umtrunk eingeladen, bevor man spät in der Nacht die Heimreise nach Ertingen antrat.