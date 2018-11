Aus den Opfern die Lehren ziehen

Die Gemeinde Ertingen gedachte am Volkstrauertag aller Opfer der beiden Weltkriege. Nach einem ökumenischen Gottesdienst mit Pfarrer Dr. Peter Häring und Pfarrerin Cornelia Schmutz in der St. Georg-Kirche führte der gemeinsame Gang der Gläubigen mit den Schülern, Kolpingfamilie, Gesangverein, Musikkapelle, Militärverein und Reservistenkameradschaft, Schützengilde, Turn- und Sportverein, Blutreitergruppe und der Feuerwehr auf den Friedhof, wo beim Ehrenmal der Gefallenen und Vermissten gedacht wurde.

Mit dem Choral „Ich bete an die Macht der Liebe“ eröffnete die Musikkapelle Ertingen die Gedenkfeier. Pfarrer Peter Häring und Pfarrerin Cornelia Schmutz baten um ein Gedenken für alle Soldaten, die in den Kriegen ums Leben kamen. Aber auch all den Opfern, die durch Gewaltherrschaft, Terror, Verfolgung, Bedrängnis und Not den Tod fanden, sollen nicht vergessen werden. Während des Segensspruchs rief Pfarrerin Cornelia Schmutz die Gläubigen dazu auf: „Lasst uns aus unserer Geschichte lernen.“

Der Liederkranz leitete dann mit dem Lied „Gott ist und bleibt getreu“ über zu Gedanken von zwei Schülern aus der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule. „Das Volk trauert – wir sind das Volk“, so Gabor Kloss und Dominik Reiner. An diesem Tag, dem Volkstrauertag, traure man um alle Menschen, die den Kriegen zum Opfer fielen. „Um die, die die Kriege nicht wollten.“ Aber neben der Trauer stehe auch das Gedenken im Vordergrund, denn: „Wir haben Euch nicht vergessen“, so die zwei Schüler.

Kriegsspuren am Lingekopf

In seiner Ansprache erinnerte Bürgermeister Jürgen Köhler an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren, in dem fast zehn Millionen Soldaten den Tod fanden und weitere 20 Millionen verwundet und für ihre Leben an Körper und Geist gezeichnet wurden. Durch die Ertinger Reservistenkameradschaft, die zusammen mit Soldaten aus der Partnerstadt Granges seit zwei Jahren die Soldatenfriedhöfe am Lingenkopf instandhalten und weitere Schützengräben und Bunker freilegen, werde einem hautnah bewusst, was der Krieg hier für schreckliche Spuren hinterlassen hat. Erst kürzlich konnte sich der Bürgermeister und eine Delegation aus Ertingen vor Ort davon ein Bild machen. 1700 Tote waren es allein am Lingenkopf, Franzosen und Deutsche, die der der Krieg dahinraffte. Dabei, so Köhler, müsse er sich heute noch fragen: „Wofür kämpften und starben hier so viele jungen Menschen?“

Vergangene Woche habe man sich am Lingenkopf an das erinnert, was damals geschah. Dazu brauche man Erinnerungen und Mahnmale. Die Gedenkstätte am Lingenkopf sei ein solches Symbol, das uns auf die Zukunft verpflichte, so Bürgermeister Jürgen Köhler. Ein starkes, handlungsfähiges Europa sei hierfür die Voraussetzung. „Wär hätte einmal gedacht, dass Frankreich und Deutschland zwei selbstbewusste und zugleich einander friedliche Nachbarn werden würden?“, stellte Bürgermeister Köhler in den Raum. Das komme nicht aus einer Laune der Geschichte, vielmehr sei es die große Lehre von Vergangenem. In diesem Zusammenhang bedankte sich Köhler beim Partnerschaftsverein und den Soldaten der Reservistenkameradschaft, die sich in den letzten beiden Jahren um die Soldatenfriedhöfe und den alten Wehranlagen um den Lingenkopf angenommen haben. Tage der Erinnerung wie zum Beispiel am Volkstrauertag, seien daher wichtig, denn so könne man erst ermessen, welch langer Weg gegangen werden musste, um dorthin zu kommen, wo man heute stehe.

Vor 40 Jahren habe Alfred Grosser zum Volkstrauertag gesagt: „Wir sind die Glücklichen, weil wir die Überlebenden sind. Nicht nur, weil wir leben, sondern weil wir durch unser Wirken Sterben und Leid verhindern können.“ Dieser Satz, so Bürgermeister Köhler, gelte bis heute. Er gedachte vor allem der Gefallenen aus Ertingen. Im Jahr 1916 hatte der Ort 1912 Einwohner, 394 von ihnen mussten in den Ersten Weltkrieg ziehen und 105 von ihnen kamen nicht mehr zurück, so Bürgermeister Köhler: „Sehen wir den Volkstrauertag als ein wichtiges Erbe an. Benutzen wir ihn zum Atemholen, zum Nachdenken über Krieg und Gewalt, über uns und unsere Mitmenschen in Europa und der Welt und freuen wir uns darüber, dass wir in einem Land ohne Krieg leben.“

Die Fahnen senkten sich dann am Ehrenmal, ein Böllerschuss durchdrang die Stille, und die Musikkapelle intonierte das Lied „Ich hatt’ einen Kameraden“.. Zum Gedenken und zur Erinnerung legte der Kriegerverein dann einen Kranz am Soldaten-Ehrenmal nieder. Gemeinsam stimmte die ganze Gemeinde am Ende dieser eindrucksvollen Feier die Nationalhymne zum Mitsingen auf dem Gottesacker an.