Auf die Anzahl von Nudeln im Glas kommt es an

Beim Ertinger Winterzauber in der Bahnhofstraße fällt am Freitag, 30. November, auch der Startschuss zur Weihnachtskampagne des Ertinger Einzelhandels. Heuer dreht sich dabei alles um Nudeln: Deren Anzahl in abgefüllten Gläsern muss geschätzt werden, um dann dadurch die Chance zu haben, einen der vielen Preise bei der Weihnachtsverlosung zu gewinnen.

Doch für diese Aktion hat man sich heuer beim BdS was Besonderes einfallen lassen. Im Häussler Backdorf in Heiligkreuztal wurden dazu extra drei „Ertinger Nudeln“ kreiert in den Farben gelb, grün, rot. Als Motive wurden ein Stern, ein Schweifstern und ein Tannenbaum ausgesucht. Mitglieder des Ertinger Einzelhandels sowie Vertreter aus dem Organisations-Team des Winterzaubers konnten bereits das farbenprächtige Nudel-Allerlei in Augenschein nehmen. Dann wurden alle drei Nudelformen durchgemischt und in 23 Gläser abgefüllt, die vom 30. November bis 17. Dezember in den teilnehmenden Geschäften ausgestellt werden. Die Aufgabe besteht dann darin, möglichst genau abzuschätzen, wie viele Nudeln sich in einem Glas befinden.

An der Weihnachtsverlosung nehmen teil: Netto, Schreib-Chic, Bäckerei Böck, Marienapotheke, Volksbank Ertingen, Hima Moden, Württembergische Versicherungen, Schmuck Weinl, Zimmermann Motorgeräte, Boscher Landhandel, Gasthaus Löwen, Autohaus Schlegel, Bekleidungshaus Wahl, Meister Koschick, Metzgerei Steinhart, Gaby's Basteltruhe, Allianz Versicherungen, Kreissparkasse Ertingen, Blumen Vogel, Elektro Bronner, Atlantis Schuhverkauf, Gemeinde Ertingen und Sportheim Binzwangen.

Am 20. Dezember sind die Stimmkarten ausgewertet, die in den Ertinger Geschäften abgegeben wurden. Die Gewinner werden verständigt und dann in die Volksbank Ertingen eingeladen, wo sie zuerst mal mit einer kräftigen Nudelsuppe mit „Ertinger Nudeln“ verköstigt werden. Der erste Preis ist ein Einkaufsgutschein im Wert von 1000 Euro. Für Platz zwei gibt es 300 Euro und für den dritten Rang wird ein Einkaufsgutschein in Höhe von 200 Euro ausgegeben. Dazu kommen noch Sachpreise. So kann von der Schwäbischen Zeitung Riedlingen ein Halbjahres-Abo sowie zwei Konzertkarten gewonnen werden. Die Gemeinde Ertingen stellt zwei Jahreskarten für das Ertinger Hallenbad zur Verfügung, die Volksbank spendet einen Sparstrumpf mit 50 Euro und von der Sparkasse kommen zwei Gutscheine für das Jordanbad.