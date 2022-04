Auf den Spuren des Albvereingründers

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dass sich Wandern und Kultur ergänzen können, konnten 38 Wanderer der OG Ertingen des Schwäbischen Albvereins am Sonntag, 10.April bei ihrer Tour ins Unterland erleben. Unter sachkundiger Führung von Wanderführer Manfred Allgaier wurde eine wunderschöne Rundwanderung in seiner ehemaligen Heimat angetreten.

Per Bus wurde der Parkplatz Torfgrube am Schopflocher Moor angefahren, der Wanderstart. Erste Station war der Hofverein Ziegelhütte, ein dynamisch-biologischer Landwirtschaftsbetrieb, gleichzeitig Werkstätte der Jugendhilfe, die Kinder und Jugendliche im Sinne der Handlungspädagogik in die täglich anfallende Hofarbeit einbindet. Hier wurde gerastet und das Rucksackvesper eingenommen. Beim Hofverein steht auch der Gedenkstein von Dr. med. Valentin Salzmann, dem Gründer des Schwäbischen Albvereins im Jahre 1888.

Nächstes Ziel war der Breitenstein. Auf dem Weg dort hin überfiel uns ein kurzer aber heftiger Graupelschauer und beschränkte die Sicht auf etwa 10 - 12 m. Nach knapp 10 Minuten wieder strahlender Sonnenschein, der uns vom Breitenstein aus eine unbeschreibliche Aussicht auf das tief unter uns liegende Tal mit seinen teils schon in Blüte stehenden Kirschbäumen, Dörflein und Städten, hinüber zur Burg Teck und dem Aichelberg bot. Einfach herrlich.

In Schopfloch, etwas unterhalb des Breitensteinplateaus warteten dann Kaffee und Kuchen auf uns. Ein anschließender Rundgang zum Mörike-Haus und Museum sowie zum kleinen Kirchlein, in dem uns der Wanderführer einiges zur Kultur und Geschichte und zu Eduard Mörike, der von 1832-1833 hier als Pfarrverweser tätig war, zu erzählen hatte, rundete den Besuch der Gemeinde ab. Auf dem Weg zurück zum Bus wurde noch das Schopflocher Moor, auch hier wusste der Wanderführer einiges zu berichten, über einen Bohlensteg durchquert. Wieder in Ertingen angekommen rundete die Abschlusseinkehr im See-Restaurant an den Schwarzachtal-Seen einen gelungenen Wandertag ab.