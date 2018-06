Anita Baur ist neue Hauptamtsleiterin

Anita Baur ist die neue Hauptamtsleiterin in Ertingen. Das hat Bürgermeister Jürgen Köhler in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben. Sie wird Werner Binder ins Amt nachfolgen, der im März auf den Chefsessel der Gemeinde Uttenweiler wechselt.

Baurs erster Arbeitstag ist Montag, 2. März. Die 28-jährige Personalamtsleiterin ist derzeit in der Gemeinde Unterensingen tätig, die eine ähnliche Größe und Struktur wie Ertingen aufweist. Baur war bereits in der vergangenen Woche zur Einarbeitung und Übergabe vor Ort und hat sich dabei einen ersten Eindruck über ihre neue Wirkungsstätte verschafft.

Darüber hinaus konnte der Schultes von der Michel-Buck-Schule berichten. Köhler war mit einer Delegation in Stuttgart, wo beim Wettbewerb „Starke Schule“ die zehn besten Schulen des Landes ausgezeichnet wurden. Ertingen erreichte den zweiten Platz. „Wir müssen respektieren, was unsere Schule leistet. Dafür habe ich den Lehrkräften meinen Dank ausgesprochen“, so das Gemeindeoberhaupt.

Neues gab es auch zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde zu berichten. Ertingen wird nächste Woche eine fünfköpfige syrische Flüchtlingsfamilie aufnehmen. Sie werde im Ortsteil Binz-wangen untergebracht, wie Köhler erklärte. So schnell wie möglich soll geklärt und besprochen werden, wie und von wem die Familie betreut werden soll. Die Ortsverwaltung soll dabei miteingebunden werden. (wl)