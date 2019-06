Anca Jung stellt in Hege aus

Von cf

Das große Unwetter ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Lindau zwar ausgeblieben, aber in den Landkreisen Bodensee und Konstanz hat es kräftig gewittert und geschüttet. Auch infolgedessen schaut der Pegel des Bodensee schon zaghaft über die Uferkante wie hier am Sina-Kinkelin-Platz auf der Lindauer Insel am Kleinen See. Wer jetzt auf dieser Bank Platz nehmen möchte, kann kostenfrei ein erfrischendes Fußbad nehmen, oder braucht hohe Gummistiefel.