An sechs Weihern entlang

Die Ortsgruppe Ertingen des Schwäbischen Albvereins wandert am Samstag, 14. September, bei Wolfegg im Allgäu. Wanderführer Ludwig Vogel hat sich die „Sechsweiherwanderung“ ausgesucht. Zum Mitwandern sind Wandergäste wie immer herzlich eingeladen. Die gesamte Wanderstrecke beträgt etwa 15 Kilometer, also zirka vier Stunden Gehzeit, liegt im Höhenbereich zwischen 670 und 720 über dem Meeresspiegel und bietet mehrere Abkürzungsmöglichkeiten. Gewandert wird überwiegend auf Naturwegen, Asphalt und etwa 400 Meter auf einem Pfad. Stockweiher, Brunner Weiher, Holzmühleweiher, Langwuhrweiher, Hasenweiher und Metzisweiler Weiher sind die Namensgeber dieser Wanderung und wunderschöne Ausblicke in die Allgäuer Bergwelt werden immer wieder geboten. Gutes Schuhwerk wird empfohlen und ein Rucksackvesper für die Wanderrast ist mitzuführen. Der Wanderabschluss ist im Hotel-Gasthof „Post“ in Wolfegg eingeplant. Treffpunkt bis 9.30 Uhr ist der Parkplatz an der Kultur- und Sporthalle in Ertingen. Der Wanderstart wird mit eigenem Auto in Fahrgemeinschaften angefahren. Sollte es regnen, fällt die Wan-derung aus.

