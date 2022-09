Albvereins-Ortsgruppe Ertingen feiert 125 Jahre

Die Ortsgruppe Ertingen des Schwäbischen Albvereins feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Die Feierlichkeiten dazu finden am Sonntag, 11. September, in Binzwangen statt.

An diesen Feierlichkeiten nimmt die Ortsgruppe Riedlingen teil, heißt es in einer Ankündigung. Treffpunkt ist die Binsenberghalle in Binzwangen. Der vorgesehene Ablauf stellt sich folgendermaßen dar: 8.45 Uhr Gottesdienst in der St. Lambertus-Kirche Binzwangen, ab 10 Uhr geführte Wanderungen: Donaurenaturierung circa sechs Kilometer, Heuneburg circa acht Kilometer und Landauhof circa vier Kilometer. Ab 11.30 Uhr wird Mittagstisch in der Binsenberghalle angeboten und ab 14 findet ein Festakt mit kleinen Programm-Einlagen statt. Anschließend lädt die Ortsgruppe Ertingen ihre Gäste zum gemütlichen Beisammensein mit Kaffee und Kuchen ein.