Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Mittwoch in Ertingen versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, wurde dabei aber vermutlich durch eine Alarmanlage vertrieben. Das Gerät war in einer Gaststätte in der Michel-Buck-Straße aufgestellt. Der Unbekannte brach laut Polizei ein Fenster auf und kletterte in den Gastraum. Hier machte er sich mit einem Werkzeug an dem Zigarettenautomaten zu schaffen. Er ließ aber ab und flüchtete ohne Beute. Vermutlich hat ihn die optische Alarmanlage vertrieben.