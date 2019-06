Aktiv werden für eine intakte Donau

Der Internationale Donautag wird seit 2004 immer Ende Juni in allen Donauanliegerstaaten gemeinsam begangen. Anlässlich der Feierlichkeit bietet das Regierungspräsidium Tübingen gemeinsam mit weiteren Partnern an diesem Tag bis 17 Uhr ein buntes Rahmenprogramm an der Donau bei Binzwangen.

„Get active for a safer Danube“ heißt „Werde aktiv für eine intakte Donau“ und ist das Motto des Internationalen Donautags 2019. Am Samstag, 29. Juni, wird der Donautag um 10 Uhr von Regierungspräsident Klaus Tappeser, Bürgermeister Jürgen Köhler und Klaus Haller, Leiter des Freilichtmuseums Heuneburg offiziell eröffnet. Im Anschluss wartet an der Donau bei Binzwangen am Kanu-Ein- und Ausstieg ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein.

Anhand einer kleinen Ausstellung werden die Aufgaben des Landesbetriebs Gewässer anschaulich dargestellt und Informationen zum Hochwasserschutz und zu ökologischen Aspekten bei Fließgewässern gegeben. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, verschiedene Sohlsubstrate in einem eigens hergestellten Wasser-Fuß-Pfad zu erfühlen. Nicht zuletzt können große und kleine Flussbaumeisterinnen und Flussbaumeister mit einem Modell unterschiedliche Strömungsverhältnisse mit Wasser selbst ausprobieren.

Die Geschäftsstelle Gewässerökologie des Landes Baden-Württemberg stellt ihre Aufgaben und Ansätze zur Verbesserung der Vernetzung für Tiere im Lebensraum Gewässer dar. Die praktische Erforschung der Donau ist mit Kescher und Lupe beim Ökomobil und im Fischmobil möglich. Dabei zeigen die Experten vor Ort, welche Tiere in der Donau leben und welche Lebensräume ein Fließgewässer bietet.

Die Heuneburg wird die Eisenzeit mit einer Keltengruppe zum Leben erwachen lassen. Ein Schmied präsentiert hierzu seine Kunst und die Mode der Kelten zieht vor den Augen der Besucherinnen und Besucher in einer Modenschau vorbei. Zusätzlich zeigt das Projekt DAREFFORT, Zusammenarbeit zur Verbesserung der Hochwasservorhersage, wie die Länder entlang der Donau kooperieren, um den Informationsfluss für das Hochwassermanagement zu verbessern.