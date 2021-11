Afrikahilfe Ertingen: Wie Corona die Helfer bremst

Seit dem Jahr 2016 gibt es die Weihnachtsspendenaktion der Schwäbischen Zeitung, die damit nun in die sechste Runde geht. In diesem Zeitraum haben Leserinnen und Leser 18,35 Millionen Euro gespendet. Geld, das 94 lokalen Projekten im Verbreitungsgebiet der SZ zugute kam und kommt. Von Anfang an profitiert auch die Kolpingsfamilie Ertingen davon und hier speziell die Afrika-Hilfe mit Richard Neubrand an der Spitze. Seit mehr als 30 Jahren unterstützt die Afrikahilfe Ertingen Projekte in Tansania, vor allem die Missionsstation in Kifungilo. Hinzu kommt, dass alle zwei Jahre ein Arbeitsteam vor Ort ist, um gezielt Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.

Die Tickets waren schon gelöst

So war der nächste Arbeitseinsatz mit Helfern aus dem Raum Ertingen, Marbach und Bad Saulgau für den kommenden Jahreswechsel geplant. Die Tickets waren gelöst und die sieben Teilnehmer freuten sich schon auf ihren Arbeitseinsatz vom 27. Dezember bis 16. Januar. In einem Schreiben an den Chef der Afrika-Gruppe, Richard Neubrand, brachten die Schwestern Monika und Alrun ihre Freude zum Ausdruck, das Arbeitsteam aus Deutschland wieder einmal vor Ort zu haben. Doch Corona hat dem ein jähes Ende gesetzt und so wird der Arbeitseinsatz auf das Jahr 2022 verschoben. Geplant war die Dachsanierung an der Missionsstation in Kifungilu, wo die Schwestern schon die Materialien bestellt hatten. „Das Problem in Tansania ist, dass nicht getestet wird und erst eine Million Menschen geimpft sind“, so Richard Neubrand. So wurde der Bereich der Diözese, wo sich die Missionsstation befindet, zum Risikogebiet erklärt. „Durch Corona haben wir viele Freunde in Tansania verloren“, bedauert Neubrand.

Neue Handwerker für Tansania

Von Anfang an, und das nun seit mehr als 30 Jahren, habe sich die Kolpingfamilie Ertingen „Hilfe zur Selbsthilfe“ bei ihren Projekten auf die Fahne geschrieben und dieser Ansatz trage nun Früchte. Das betrifft vor allem den Bau einer Schreinerwerkstatt, die vor ein paar Jahren neu gebaut wurde. Planung und ein Großteil der Ausführung sowie die gesamte Ausstattung der Lehrlingswerkstatt gehen auf das Konto der Ertinger Afrikahilfe mit ihrem Hilfsteam. So konnte ein Meister als Ausbilder gewonnen werden und diesen Monat konnten die ersten vier Lehrlinge ihre Schreinerausbildung erfolgreich beenden. Jeder von ihnen bekam von der Kolpingsfamilie eine Werkzeugkiste im Wert von 50 Euro zur Verfügung gestellt, so dass sie sich nun selbständig machen können. Die Chancen dazu stehen gut, denn Handwerker werden in Tansania gesucht.

Ein frischgebackener Geselle soll in der Werkstatt fest übernommen werden. Seine Bezahlung von 100 Euro im Monat wie auch der Lohn des Meisters wird über die Spendenaktion der Schwäbischen Zeitung finanziert. Davon müssen beide die Versicherungsbeiträge selbst übernehmen.

Familien leiden unter Corona

Eine weitere finanzielle Hilfe gewährte die Kolpingsfamilie den Auszubildenden vor kurzem. Durch Corona entstand in deren Familien ein Engpass und die Lehrlinge konnten ihr Ausbildungsgeld nicht mehr bezahlen. Als Ausgleich müssen sie nun als Geselle einen Monat unentgeltlich in der Schreinerwerkstatt weiter arbeiten. Inzwischen werden dort Möbel verschiedenster Art gefertigt und auch verkauft.

Vor allem Stühle und Tische für Schulen im Land und auch Bettgestelle. Diese werden auch von der Schlosserabeteilung hergestellt, die ebenfalls Unterstützung von der Kolpingfamilie erhält. So werden durch den Verkauf der Möbel Material- und Stromkosten selbst erwirtschaftet, aber der Hauptteil der Kosten für die Schreinerausbildung wird über Spenden und speziell über die SZ-Weihnachtshilfsaktion finanziert. „Ohne Spenden und vor allem ohne das Hilfsprojekt der Zeitung könnten wir das Ganze so nicht mehr stemmen“, ist sich der Chef der Afrikahilfe, Richard Neubrand, sicher. Nach dem Schulabschluss rechnet die Schreinerwerkstatt mit weiteren fünf bis sechs Jugendlichen, die hier ausgebildet werden wollen.

Erst durch Spenden können die Helfer aktiv werden

Im kommenden Jahr soll der Deutsche Katholikentag in Stuttgart stattfinden. Hier wird der Kolpingsfamilie Ertingen eine Plattform geboten, um über ihre erfolgreiche Missionsarbeit in Tansania zu informieren. Dazu sind auch zwei Gäste aus Tansania eingeladen, die zusammen mit einer Abordnung der Kolpingsfamilie vier Tage lang Rede und Antwort stehen werden über das Projekt „Hilfe zur Selbsthilfe“ in Tansania. „Darüber freuen wir uns ganz besonders, dass wir hierzu eingeladen wurden. Anscheinend hat sich unser Wirken auch im weiteren Umkreis herumgesprochen. Aber ich muss einmal auch einen großen Dank aussprechen an alle, die durch ihre Spenden unseren Einsatz erst möglich machten und weiter machen“, sagt Richard Neubrand.