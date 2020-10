Achtjähriger mit Rad verunglückt

Ein achtjähriger Junge hat ist am Mittwoch in Binzwangen mit seinem Fahrrad verunglückt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen.

Laut Mitteilung der Polizei war der Junge mit seinem Fahrrad in der Schulstraße in Binzwangen in Richtung Römerstraße unterwegs. Gegen 15.45 Uhr fuhr er bergab nach links über eine Grünfläche. Im nassen Gras stürzte er und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte das Kind im Hubschrauber in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei aus Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.