Abteilungsversammlung der Skizunft TSV Ertingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu Beginn begrüßte Abteilungsleiter Michael Miller alle Mitglieder, Dominik Schärmer (2. Vorstand TSV Ertingen) und Susanne Münch (Kassier TSV Ertingen). Anschließend konnte Dominik Schärmer die Ehrungen langer Skizunft-Mitglieder durchführen. Für jeweils 30 Jahre Mitgliedschaft konnten Kerstin Dornfried und Harry Tremp geehrt werden. Ariane Kappeler wurde für 30 Jahre aktive Übungsleitertätigkeiten geehrt.

Danach bedankte sich Michael Miller bei allen Helfern, die in der letzten Saison die Skizunft unterstützt haben. Trotz der schwierigen Situation mit Schneemangel und Corona-Auflagen konnte ein toller 4-Tages-Skikurs durchgeführt werden. Auch ein Ausblick auf die kommende Saison durfte nicht fehlen: Skibörse, Ausfahrten, Ski- und Snowboardkurs und noch viel mehr werden im bald erscheinenden Programmheft angeboten.

Lavinia Perfetto gab das letzte Mal einen Rückblick auf die letzte Saison und auf die vielen erfolgreichen Aktivitäten, die von der Skizunft angeboten wurden.

Vivien Schirmer übernahm stellvertretend den Bericht des Jugendwarts Benjamin Fischer und erzählte von den Aktivitäten der Fördergruppe, die sich bereits aktiv in das Vereinsleben einbringt. Im Bericht als technische Leiterin konnte sie dann hervorragende Neuigkeiten verkünden: 11 ÜbungsleiterInnen konnten in dieser Saison ihre Prüfungen erfolgreich ablegen. Im November bereiten sich alle ÜbungsleiterInnen dann auf den anstehenden Skikurs am 6./7./8. und 14. Januar 2023 vor.

Dietmar Blersch konnte als stellvertretender Hüttenwart von einer ausgebuchten Hütte und einigen Renovationen, die von fleißigen Helfern vorgenommen wurden, berichten.

Dem Kassenbericht von Robert Mack folgte ein positiver Bericht der Kassenprüfer. Die Abteilungsleitung der Skizunft TSV Ertingen konnte damit einstimmig entlastet werden.

Aus persönlichen Gründen hat Lavinia Perfetto nach neun Jahren Ausschuss beschlossen, ihr Amt niederzulegen. Nach sechs Jahren Beisitzerin und drei Jahren als Schriftführerin hat sie sich den Dank von Michael Miller und allen Anwesenden verdient gemacht.

Um ihren Posten nachzubesetzen, wurde Alexandra Mack als neue Schriftführerin gewählt. Johannes Fuchs wurde als zusätzlichen Beisitzer gewählt.

Der Skizunft ist somit bestens für die Saison 22/23 vorbereitet und läd alle herzlich zur Ski- und Snowboardbörse am 11. und 12. November in der Kulturhalle in Ertingen ein.