Abschied von fünf Ratsmitgliedern

Bürgermeister Jürgen Köhler hatte in der letzten Sitzung des Ertinger Gemeinderats die ehrenvolle Aufgabe, neun Gemeinderatsmitglieder für ihr langjähriges ehrenamtliches Wirken auszuzeichnen. Sieben Ratsmitglieder gehören seit zehn Jahren und zwei gar 20 Jahre dem Gemeinderat an. Fünf ehemalige Ratsmitglieder wurden verabschiedet.

„Sie haben sich fünf, zehn, ja sogar 15 Jahre lang für das Wohl von Ertingen, für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt, dafür gebührt Ihnen großer Dank“, so Bürgermeister Jürgen Köhler an die ausscheidenden Gemeinderäte gewandt. Dabei hätten sie mit großem Engagement und Verantwortungsbewußtsein daran mitgewirkt die Gemeinde weiter zu entwickeln und voranzubringen. Durch ihr Ausscheiden verliere der Gemeinderat engagierte Mitglieder mit viel Sachverstand und Erfahrung, das sie auch in verschiedenen Gremien und Ausschüssen eingebracht haben. Für ihr Engagement bedankte sich Bürgermeister Jürgen Köhler bei den ausscheidenden Ratsmitgliedern und ein Präsent war eine kleine Anerkennung für das langjährige Wirken im Ertinger Gemeinderat.

So konnte Bürgermeister Jürgen Köhler Johannes App aus dem Gremium verabschieden. Er gehörte schon in den Jahren 2009 bis 2014 dem Gemeinderat Ertingen an und rückte 1917 für Katrin Zoll ins Gremium nach. Er war Mitglied in verschiedenen Gremien und hielt mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Seit 2009 gehörte Gerhard Binder dem Gremium an. Es war ebenfalls Mitglied in mehreren Verbänden und Ausschüssen, wo er schon aus beruflicher Sicht sein Fachwissen mit einbringen konnte und immer seine Meinung vertrat. Verabschieden konnte Bürgermeister Jürgen Köhler auch Richard Heinzelmann aus Binzwangen. Sein Schwerpunktthema war sicher berufsbedingt die Breitbandverkabelung, wo es im Gemeinderat Ertingen in den vergangenen Jahren viele Berührungspunkte gab. Ebenfalls seit dem Jahr 2004 gehörte Antonie Mack dem Gemeinderat Ertingen an und war auch das Bindeglied zwischen dem TSV Ertingen und der Verwaltung. Susanne Wolske, so Bürgermeister Jürgen Köhler, habe stets ihre Meinung vertreten und beide Gemeinderätinnen hätten sich zudem in verschiedenen Gremium eingebracht. Allen Ausscheidenden dankte Bürgermeister Köhler für ihr ehrenamtliches Engagement zum Wohle der Bürger und zum Wohle der Gemeinde.

Sieben Gemeinderatsmitglieder dankte der Bürgermeister für ihr Engagement im Gemeinderat, das sie seit zehn, ja sogar 20 Jahren ausüben. Dafür gab es zum einen eine Ehrennadel nebst Urkunde vom Gemeindetag oder wurden nach der Ertinger Ehrenordnung mit der entsprechenden Ehrennadel bedacht. Für zehn Jahre ehrenamtliche Tätigkeit konnte Bürgermeister Jürgen Köhler stellvertretend die Ehrennadel des Gemeindetags nebst Urkunde an Gerhard Binder, Wolfgang Gaber, Armin Höninger, Thomas Karthan, Ulrich Ocker, Elke Schenzle und Susanne Wolske überreichen. Dasselbe gilt für Max Miller und Roland Schwarzkopf, die seit 20 Jahren als Ratsmitglieder in Ertingen das Ehrenamt ausüben. Vonseiten der Gemeinde Ertingen gab es die Ehrennadel in Bronze für Gerhard Binder, Armin Höninger, Thomas Karthan, Elke Schenzle und Susanne Wolske. Silber erhielt Richard Heinzelmann und Gold gab es von der Gemeinde für Roland Schwarzkopf.